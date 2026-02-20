$43.270.03
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Магнитные бури 21-22 февраля - к чему готовиться метеозависимым

Киев • УНН

 • 234 просмотра

Несмотря на то, что значительных возмущений атмосферы не ожидается, метеозависимые люди могут чувствовать себя плохо из-за резкого колебания температуры воздуха.

Магнитные бури 21-22 февраля - к чему готовиться метеозависимым

В эти выходные - с 21 по 22 февраля включительно - украинцам не стоит ожидать мощных магнитных бурь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Активность солнца 20, 21 и 22 февраля будет незначительной.

Пятница, 20 февраля

Класс солнечных вспышек (Solar Flare) будет держаться на уровне С2. Это умеренно слабая вспышка, которая активно не отразится на самочувствии метеозависимых людей.

K-index (показатель геомагнитного колебания) будет находиться на уровне 3,2. Это обычные колебания атмосферы.

Суббота, 21 февраля

По сравнению с предыдущим днем, уровень геомагнитного возмущения атмосферы будет снижаться и находиться на уровне 2,3. Такие колебания почти не будут ощущаться человеком.

Воскресенье, 22 февраля

K-index прогнозируют на уровне 1,7 баллов. Это очень незначительный показатель.

В то же время медики объясняют: метеочувствительные украинцы могут испытывать в эти дни ухудшение самочувствия. Но такое состояние будут провоцировать не вспышки на солнце, а резкие колебания температур. Ведь на этой неделе в большинстве регионов Украины низкие температуры сменили "нулевую" и "плюсовые" отметки на столбиках термометров. Но уже через сутки им на смену пришли ледяные дожди и дожди со снегом, после чего Украину снова накрыли снега.

Что делать, когда изменение погоды влияет на самочувствие

В такие дни врачи советуют:

  • избегать чрезмерных физических нагрузок;
    • не принимать слишком горячую ванну, не ходить в баню и сауну;
      • не употреблять алкогольные напитки;
        • кофе заменить на легкий травяной чай, узвар или минеральную воду;
          • отказаться от жирной и жареной пищи, отдав предпочтение бульонам, “легким” супам, зерновым на гарнир и салатам;
            • балансировать сон и физическую активность и спать не менее 8 часов.

              Напомним

              Мощная геомагнитная буря G4, сильнейшая за два десятилетия, вызвала северное сияние, видимое в Канаде, северных штатах США и некоторых частях Европы, включая Украину. Это явление стало результатом массового извержения заряженных частиц Солнца.

              Александра Василенко

              ОбществоЗдоровье
              Морозы в Украине
              Дожди в Украине
              Снег в Украине
              Канада
              Европа
              Соединённые Штаты
              Украина