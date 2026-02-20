Магнитные бури 21-22 февраля - к чему готовиться метеозависимым
Несмотря на то, что значительных возмущений атмосферы не ожидается, метеозависимые люди могут чувствовать себя плохо из-за резкого колебания температуры воздуха.
В эти выходные - с 21 по 22 февраля включительно - украинцам не стоит ожидать мощных магнитных бурь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.
Активность солнца 20, 21 и 22 февраля будет незначительной.
Пятница, 20 февраля
Класс солнечных вспышек (Solar Flare) будет держаться на уровне С2. Это умеренно слабая вспышка, которая активно не отразится на самочувствии метеозависимых людей.
K-index (показатель геомагнитного колебания) будет находиться на уровне 3,2. Это обычные колебания атмосферы.
Суббота, 21 февраля
По сравнению с предыдущим днем, уровень геомагнитного возмущения атмосферы будет снижаться и находиться на уровне 2,3. Такие колебания почти не будут ощущаться человеком.
Воскресенье, 22 февраля
K-index прогнозируют на уровне 1,7 баллов. Это очень незначительный показатель.
В то же время медики объясняют: метеочувствительные украинцы могут испытывать в эти дни ухудшение самочувствия. Но такое состояние будут провоцировать не вспышки на солнце, а резкие колебания температур. Ведь на этой неделе в большинстве регионов Украины низкие температуры сменили "нулевую" и "плюсовые" отметки на столбиках термометров. Но уже через сутки им на смену пришли ледяные дожди и дожди со снегом, после чего Украину снова накрыли снега.
Что делать, когда изменение погоды влияет на самочувствие
В такие дни врачи советуют:
- избегать чрезмерных физических нагрузок;
- не принимать слишком горячую ванну, не ходить в баню и сауну;
- не употреблять алкогольные напитки;
- кофе заменить на легкий травяной чай, узвар или минеральную воду;
- отказаться от жирной и жареной пищи, отдав предпочтение бульонам, “легким” супам, зерновым на гарнир и салатам;
- балансировать сон и физическую активность и спать не менее 8 часов.
