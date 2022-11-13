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Люксембург надав Україні 3D-сканери для документування військових злочинів

Люксембург надав Україні 3D-сканери для документування військових злочинів

Київ • УНН

 • 390821 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Люксембург надав Україні 30 портативних бездротових сканерів Artec Leo (вартістю понад 1 млн євро), високоточні калібрувальні набори і 5-річні ліцензії на програмне забезпечення Artec Studio для обробки і аналізу отриманих 3D-даних, повідомляє УНН.

Також планується надання 20 військових автомобілів.

Офіційна церемонія передачі відбулася під час зустрічі віце-прем’єр міністра - міністра оборони Люксембургу Франсуа Бауша та заступниці директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Наталії Нестор.

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"Люксембург рішуче засуджує агресивну війну Росії проти України і зробив на цей час значні зусилля щодо поставок військового обладнання в Україну на суму 74 мільйони євро, що становить понад 16% від загального оборонного бюджету Люксембургу на 2022 рік. Однак наша допомога не обмежується лише військовою технікою. Ми також підтримуємо розслідування скоєних Росією військових злочинів для притягнення винних до відповідальності. Тому ми надаємо експертам сучасну люксембурзьку техніку, 30 3D-сканерів Artec Leo, які дуже допоможуть у зборі доказів військових злочинів", - заявив міністр оборони Люксембургу Франсуа Бауш.

Наталія Нестор уточнила, що річ іде про обладнання для судової експертизи.

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“У судових експертів дуже важлива місія. Цицерон говорив, що найбільша спокуса злочину полягає у розрахунку на безкарність. І ми повинні зробити все можливе, щоб не допустити подібних спокус. Кожен злочин повинен бути зафіксований, а злочинець покараний. Наші фахівці-криміналісти цілодобово працюють, документуючи докази і встановлюючи факти російських злочинів", - наголосила Нестор.

Вона підкреслила, що надане сучасне обладнання дозволить українським експертам створювати високоточні 3D-моделі об'єктів та цифрові копії всіх наявних доказів для міжнародних судів. Потенційні сфери застосування цих 3D-моделей включають оцінку пошкоджень, аналіз малюнка плям крові, звіти про траєкторію кулі, документацію про розтин, презентації віртуальної реальності (VR), 3D-друковані докази і багато іншого. Пристрій навіть можна використовувати для реконструкції черепів із осколків кісток. У разі дорожньо-транспортної пригоди за ними можна дізнатися, звідки та з якою швидкістю приїхав автомобіль. Вони також використовуються для виготовлення індивідуальних протезів.

“Від імені народу України разом з нашим колективом експертів я хочу особисто подякувати пану Баушу за підтримку і допомогу, надану нам народом Люксембургу в цей важкий період нашої історії. Необхідне обладнання прискорить нашу перемогу, підвищить довіру до наших аргументів і доказів, та наблизить тріумф гуманізму і справедливості”, - підсумувала Наталія Нестор.

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