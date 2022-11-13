Люксембург предоставил Украине 3D-сканеры для документирования военных преступлений

Также планируется предоставление 20 военных автомобилей.

Официальная церемония передачи состоялась во время встречи вице-премьер министра - министра обороны Люксембурга Франсуа Бауша и заместителя директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Натальи Нестор.

Цитата

"Люксембург решительно осуждает агрессивную войну России против Украины и предпринял в настоящее время значительные усилия по поставкам военного оборудования в Украину на сумму 74 миллиона евро, что составляет более 16% общего оборонного бюджета Люксембурга на 2022 год. Однако наша помощь не ограничивается Мы также поддерживаем расследование совершенных Россией военных преступлений для привлечения виновных к ответственности. Поэтому мы предоставляем экспертам современную люксембургскую технику, 30 3D-сканеров Artec Leo, которые очень помогут в сборе доказательств военных преступлений", - заявил министр обороны Люкс.

Наталья Нестор уточнила, что речь идет об оборудовании для судебной экспертизы.

Цитата

“У судебных экспертов очень важна миссия. Цицерон говорил, что величайший соблазн преступления состоит в расчете на безнаказанность. И мы должны сделать все возможное, чтобы не допустить подобных соблазнов. Каждое преступление должно быть зафиксировано, а преступник наказан. Наши специалисты-криминалисты круглосуточно работают, документируя доказательства и устанавливая факты российских преступлений", - подчеркнула Нестор.

Она подчеркнула, что предоставленное современное оборудование позволит украинским экспертам создавать высокоточные 3D-модели объектов и цифровые копии всех имеющихся доказательств для международных судов. Потенциальные сферы применения этих 3D-моделей включают оценку повреждений, анализ рисунка пятен крови, отчеты о траектории пули, документацию о вскрытии, презентации виртуальной реальности (VR), 3D-печатные доказательства и многое другое. Устройство можно даже использовать для реконструкции черепов из осколков костей. В случае ДТП за ними можно узнать, откуда и с какой скоростью приехал автомобиль. Они используются для изготовления индивидуальных протезов.

“От имени народа Украины вместе с нашим коллективом экспертов я хочу лично поблагодарить господина Баушу за поддержку и помощь, оказанную нам народом Люксембурга в этот трудный период нашей истории. Необходимое оборудование ускорит нашу победу, повысит доверие к нашим аргументам и доказательствам, и приблизит триумф гуманизма и справедливости, - подытожила Наталья Нестор.