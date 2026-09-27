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Литва готує евакуацію на випадок нападу росії, але бракує транспорту - LRT

Київ • УНН

 • 792 перегляди

Прикордонні муніципалітети Литви затвердили плани евакуації на випадок нападу росії. Посадовці попереджають про нестачу транспорту й затори.

Литва готує евакуацію на випадок нападу росії, але бракує транспорту - LRT

У Литві готуються до можливої евакуації у разі ймовірного російського нападу. Водночас представники цивільної оборони прикордонних муніципалітетів Литви попереджають про нестачу транспорту та інші проблеми, які можуть виникнути під час евакуації населення. Про це повідомляє LRT, передає УНН.

Деталі

За словами посадовців особливо складною може бути ситуація в районі Дівенішківської петлі на кордоні з білоруссю.

Співробітник служби готовності Шальчинінкського районного муніципалітету Павел Гоюс заявив, що там затверджений план евакуації, а маршрути погоджені з військовою комендатурою збройних сил Литви.

Водночас вивезення населення залежить від часу, який буде надано для евакуації.

Якщо, скажімо, доведеться евакуювати за один день, за добу, то, звісно, цього не вистачить, а якщо у нас буде дві-три доби, то, гадаю, ми евакуюємо

- зазначив Гоюс.

Нагадаємо

Державне агентство рф опублікувало матеріал із заголовком "россию ждет еще одна СВО. Она будет очень короткой", у якому йдеться про можливу війну росії з Литвою.

Євген Устименко

Війна в УкраїніСвіт
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