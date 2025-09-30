Львів увійшов до сотні найкращих міст із практикою сталого та інклюзивного туризму
Київ • УНН
Львів увійшов до списку Green Destinations Top 100 за розвиток безбар'єрного туризму. Місто навчає персонал та створює доступні маршрути для людей з різними потребами.
Львів отримав міжнародне визнання за розвиток безбар’єрного туризму – місто включили до списку Green Destinations Top 100. Це перелік найкращих практик у світі, що поєднують туризм, сталість та інклюзивність. Про це повідомляє Львівська міська рада, пише УНН.
Деталі
За інформацією міськради, у межах міської програми "Гостинність без бар’єрів" близько двох тисяч працівників готелів, ресторанів та екскурсоводів вже пройшли навчання з інклюзивного сервісу. Для туристів створено інтерактивну карту "Доступне місто", де зібрана інформація про 76 закладів HoReCa з пандусами, безбар’єрними входами та адаптованими вбиральнями.
Крім того, готуються два спеціальні туристичні маршрути – через історичний центр Львова та Стрийський парк. Вони поєднають фізичну доступність із мультимедійним контентом: текстами для легкого читання, аудіогідами, жестовою мовою та альтернативними описами для людей із різними потребами.
Бути у списку Green Destinations Top 100 – це не лише про міжнародне визнання. Це про зміни, які ми разом із представниками сфери гостинності робимо щодня, щоб туризм у Львові був не лише якісним, а й доступним для кожного
