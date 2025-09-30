Львів увійшов до сотні найкращих міст із практикою сталого та інклюзивного туризму

$41.320.16
Ексклюзив
13:32 • 14354 перегляди
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
11:14 • 19882 перегляди
Українські військові розпочали в Данії місію щодо досвіду захисту від дронів: це може стати рамками для ширшої співпраці в Європі - Зеленський
30 вересня, 08:49
Смерть балетмейстерки Марії Холодної: суд у Харкові виніс вирок її чоловіку-вбивці
30 вересня, 08:28
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони
30 вересня, 07:51
Голова Єврокомісії: з Україною є домовленість про 2 млрд євро на дрони
Ексклюзив
30 вересня, 07:25
Перші осінні заморозки: чи є загроза для врожаю фруктів та овочів
30 вересня, 06:49
Ще два пакети у межах PURL узгоджуються з американською стороною - Зеленський
30 вересня, 04:27
На Сумщині внаслідок удару дрона загинула вся родина з двома дітьми - ОВА
30 вересня, 04:06
ЄС розгляне створення "стіни дронів" та щита ППО на зустрічі в Копенгагені - Bloomberg
Ексклюзив
29 вересня, 14:44
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
У рф ліквідували трьох росгвардійців, включаючи підполковника: ГУР показало відеоVideo30 вересня, 08:08 • 27221 перегляди
Чоловік отримав поранення в живіт від кулі ППО в центрі Конотопа30 вересня, 08:56 • 26555 перегляди
Ніколь Кідман та Кіт Урбан розходяться після майже 20 років спільного життя - BBC09:31 • 27885 перегляди
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів09:59 • 14659 перегляди
Вперше з 1971 року не надходить вода: окупанти у Криму б'ють на сполох через пересихання річки Бельбек10:49 • 17801 перегляди
Публікації
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
Ексклюзив
13:32 • 14352 перегляди
Як перестати купувати непотрібні ліки: прості правила, які врятують і бюджет, і здоров’яPhoto13:09 • 11937 перегляди
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони30 вересня, 08:28 • 55331 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Ексклюзив
29 вересня, 14:44 • 73135 перегляди
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
Ексклюзив
29 вересня, 14:40 • 158761 перегляди
Дональд Трамп
Сергій Лисак
Беньямін Нетаньягу
Володимир Зеленський
Олег Кіпер
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Ізраїль
Польща
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані14:16 • 2880 перегляди
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів09:59 • 14664 перегляди
Ніколь Кідман та Кіт Урбан розходяться після майже 20 років спільного життя - BBC09:31 • 27890 перегляди
Найважче рішення у житті: відомий гонщик Гамільтон поділився сумною новиною про свого пса РоскоVideo29 вересня, 15:05 • 27673 перегляди
Трамп пригрозив 100% мита на іноземні фільми29 вересня, 13:59 • 29485 перегляди
Шахед-136
Lockheed Martin F-35 Lightning II
MIM-104 Patriot
NASAMS
SpaceX Starship

Львів увійшов до сотні найкращих міст із практикою сталого та інклюзивного туризму

Київ • УНН

 • 446 перегляди

Львів увійшов до списку Green Destinations Top 100 за розвиток безбар'єрного туризму. Місто навчає персонал та створює доступні маршрути для людей з різними потребами.

Львів увійшов до сотні найкращих міст із практикою сталого та інклюзивного туризму

Львів отримав міжнародне визнання за розвиток безбар’єрного туризму – місто включили до списку Green Destinations Top 100. Це перелік найкращих практик у світі, що поєднують туризм, сталість та інклюзивність. Про це повідомляє Львівська міська рада, пише УНН.

Деталі

За інформацією міськради, у межах міської програми "Гостинність без бар’єрів" близько двох тисяч працівників готелів, ресторанів та екскурсоводів вже пройшли навчання з інклюзивного сервісу. Для туристів створено інтерактивну карту "Доступне місто", де зібрана інформація про 76 закладів HoReCa з пандусами, безбар’єрними входами та адаптованими вбиральнями.

Мандрівники Україною сплатили рекордні 142,6 млн грн туристичного збору10.09.25, 10:25 • 4609 переглядiв

Крім того, готуються два спеціальні туристичні маршрути – через історичний центр Львова та Стрийський парк. Вони поєднають фізичну доступність із мультимедійним контентом: текстами для легкого читання, аудіогідами, жестовою мовою та альтернативними описами для людей із різними потребами.

Бути у списку Green Destinations Top 100 – це не лише про міжнародне визнання. Це про зміни, які ми разом із представниками сфери гостинності робимо щодня, щоб туризм у Львові був не лише якісним, а й доступним для кожного 

– наголосила керівниця міського управління туризму Христина Лебедь.

Туризм цього року приніс на третину більше, ніж торік: які регіони у лідерах за зборами26.08.25, 17:19 • 4084 перегляди

Степан Гафтко

Суспільство
Україна
Львів