Эксклюзив
14243 просмотра
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
19786 просмотра
Украинские военные начали в Дании миссию по опыту защиты от дронов: это может стать рамками для более широкого сотрудничества в Европе - Зеленский
30 сентября, 08:49 • 32903 просмотра
Смерть балетмейстера Марии Холодной: суд в Харькове вынес приговор ее мужу-убийце
30 сентября, 08:28 • 55221 просмотра
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты
30 сентября, 07:51 • 29544 просмотра
Глава Еврокомиссии: с Украиной есть договоренность о 2 млрд евро на дроны
Эксклюзив
30 сентября, 07:25 • 25775 просмотра
Первые осенние заморозки: есть ли угроза для урожая фруктов и овощей
30 сентября, 06:49 • 22978 просмотра
Еще два пакета в рамках PURL согласовываются с американской стороной - Зеленский
30 сентября, 04:27 • 21220 просмотра
В Сумской области в результате удара дрона погибла вся семья с двумя детьми - ОВА
30 сентября, 04:06 • 23163 просмотра
ЕС рассмотрит создание "стены дронов" и щита ПВО на встрече в Копенгагене - Bloomberg
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 73088 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
Эксклюзив
13:32 • 14215 просмотра
Как перестать покупать ненужные лекарства: простые правила, которые спасут и бюджет, и здоровье
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты
30 сентября, 08:28 • 55192 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 73073 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
Эксклюзив
29 сентября, 12:39 • 72827 просмотра
Львов вошел в сотню лучших городов с практикой устойчивого и инклюзивного туризма

Киев • УНН

 • 428 просмотра

Львов вошел в список Green Destinations Top 100 за развитие безбарьерного туризма. Город обучает персонал и создает доступные маршруты для людей с различными потребностями.

Львов вошел в сотню лучших городов с практикой устойчивого и инклюзивного туризма

Львов получил международное признание за развитие безбарьерного туризма – город включили в список Green Destinations Top 100. Это перечень лучших практик в мире, сочетающих туризм, устойчивость и инклюзивность. Об этом сообщает Львовский городской совет, пишет УНН.

Подробности

По информации горсовета, в рамках городской программы "Гостеприимство без барьеров" около двух тысяч работников гостиниц, ресторанов и экскурсоводов уже прошли обучение по инклюзивному сервису. Для туристов создана интерактивная карта "Доступный город", где собрана информация о 76 заведениях HoReCa с пандусами, безбарьерными входами и адаптированными туалетами.

Путешественники по Украине уплатили рекордные 142,6 млн грн туристического сбора10.09.25, 10:25 • 4609 просмотров

Кроме того, готовятся два специальных туристических маршрута – через исторический центр Львова и Стрыйский парк. Они объединят физическую доступность с мультимедийным контентом: текстами для легкого чтения, аудиогидами, жестовым языком и альтернативными описаниями для людей с разными потребностями.

Быть в списке Green Destinations Top 100 – это не только о международном признании. Это о изменениях, которые мы вместе с представителями сферы гостеприимства делаем каждый день, чтобы туризм во Львове был не только качественным, но и доступным для каждого 

– отметила руководитель городского управления туризма Кристина Лебедь.

Туризм в этом году принес на треть больше, чем в прошлом: какие регионы лидируют по сборам26.08.25, 17:19 • 4084 просмотра

Степан Гафтко

Общество
Украина
Львов