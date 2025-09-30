Львов вошел в сотню лучших городов с практикой устойчивого и инклюзивного туризма

Львов получил международное признание за развитие безбарьерного туризма – город включили в список Green Destinations Top 100. Это перечень лучших практик в мире, сочетающих туризм, устойчивость и инклюзивность. Об этом сообщает Львовский городской совет, пишет УНН.

По информации горсовета, в рамках городской программы "Гостеприимство без барьеров" около двух тысяч работников гостиниц, ресторанов и экскурсоводов уже прошли обучение по инклюзивному сервису. Для туристов создана интерактивная карта "Доступный город", где собрана информация о 76 заведениях HoReCa с пандусами, безбарьерными входами и адаптированными туалетами.

Кроме того, готовятся два специальных туристических маршрута – через исторический центр Львова и Стрыйский парк. Они объединят физическую доступность с мультимедийным контентом: текстами для легкого чтения, аудиогидами, жестовым языком и альтернативными описаниями для людей с разными потребностями.

Быть в списке Green Destinations Top 100 – это не только о международном признании. Это о изменениях, которые мы вместе с представителями сферы гостеприимства делаем каждый день, чтобы туризм во Львове был не только качественным, но и доступным для каждого – отметила руководитель городского управления туризма Кристина Лебедь.

