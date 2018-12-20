Луцьк заполонили азартні клуби
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. На території Луцька діє 14 незаконних азартних клубів. Про це свідчать дані інтерактивної карти, передає УНН.
Переважна більшість - у центрі міста. Там працює 7 нелегальних казино. Ще 4 - на околицях міста, інші 3 підпільні точки працюють у житловому районі Луцька (Завокзальний - ред.).
Наразі триває збір інформації про нелегальні точки по всій Україні. Кожен охочий може повідомити їх координати на пошту: [email protected].
Нагадаємо, у столиці нелегальних точок вже нараховано дві сотні. Тільки у Святошинському районі столиці їх близько 20, в Голосіївському - майже 15, в центрі міста - близько 30.
Одна з них функціонує за адресю: вулиця Басейна, 10. І про нього неодноразово писав УНН, звертаючи увагу правоохорнців.
Утім, поліція каже, що безсильна проти порушників. Водночас у ВР переконані, що правоохоронці самі “кришують” незаконний азарт в країні.