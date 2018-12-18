У столиці нарахували дві сотні клубів азарту
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. На території Києва діє майже 200 незаконних азартних клубів. Про це свідчать дані інтерактивної карти, передає УНН.
Тільки в Святошинському районі столиці їх близько 20, в Голосіївському - майже 15, в центрі міста - близько 30.
На даний момент триває збір інформації про нелегальні точки по всій Україні. Кожен бажаючий може повідомити їх координати на пошту: [email protected].
Нелегали, відзначимо, прикриваються вивісками "національних лотерей". Про їх існування знають як пересічні мешканці міста, так і держорган, що наглядає за правопорядком, - Міністерство внутрішніх справ.
Так, радник міністра і член Колегії МВС Зорян Шкіряк упевнений, що псевдолотереї множаться в країні "завдяки" Мінфіну і законодавцям.
За його словами, фінвідомство роздало "лохотронам" ліцензії, а законодавці - просто опустили руки.
У свою чергу, нардепи ВР переводять стрілки назад і заявляють, що у всьому винні правоохоронці, які нібито "кришують" тіньовий ринок азарту і всі витікаючі грошові потоки.
Але на тлі негативних тенденцій, є і проблиски позитиву. Під тиском громадськості днями закрився азартний клуб в столиці. Він розміщувався в Солом'янському районі по вулиці Вадима Гетьмана, 2. Тепер на його місці - магазин одягу.