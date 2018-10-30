В ВР убеждены, что нелегальный игорный бизнес в Украине прикрывают правоохранители

"В то время, когда не только правоохранительная система недейственна, но и сами коррумпированные правоохранители часто прикрывают нелегальные казино и игровые залы, тотальный запрет игорного бизнеса и в дальнейшем будет только подталкивать этот рынок в теневую сферу", - отметила Острикова.

Легализация игорного бизнеса может решить проблему, но для этого нужен законопроект, которого ВР пока не имеет, отметила депутат.

Напомним, во время последнего совместного рейда журналисты обнаружили ряд заведений, которые беспрепятственно занимаются запрещенной деятельностью. В полиции обещают наказать нарушителей, но в то же время констатируют беспомощность.

Например, уголовное производство по факту организации азартных игр по адресу Чоколовский бульвар, 37, полиция расследует уже несколько лет, и все безрезультатно.

Аналогичная ситуация в Борисполе. Три года назад правоохранители начали уголовное производство по факту организации незаконных азартных игр в клубе по адресу Киевский шлях, 127/10. Но до сих пор расследование находится на этапе "установление лиц".