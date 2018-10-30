У ВР переконані, що нелегальний гральний бізнес в Україні прикривають правоохоронці
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Заборонений в Україні гральний бізнес прикривають правоохоронці. Про це заявила член комітету ВР з питань податкової та митної політики, депутат від "Самопомочі" Тетяна Острікова, передає УНН із посиланням на KyivPost.
“У той час, як не лише правоохоронна система є недієвою, а й самі корумповані правоохоронці часто прикривають нелегальні казино та гральні зали, тотальна заборона грального бізнесу й надалі буде лише підштовхувати цей ринок у тіньову сферу”, - зазначила Острікова.
Легалізація грального бізнесу може вирішити проблему, але для цього потрібен законопроект, якого ВР поки немає, зазначила депутат.
Нагадаємо, під час останнього спільного рейду журналісти виявили низку закладів, які безперешкодно займаються забороненою діяльністю. У поліції обіцяють покарати порушників, але водночас констатують безпорадність.
Наприклад, кримінальне провадження за фактом організації азартних ігор за адресою Чоколівський бульвар, 37, поліція розслідує вже декілька років, і все безрезультатно.
Аналогічна ситуація в Борисполі. Три роки тому правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом організації незаконних азартних ігор у клубі за адресою Київський шлях, 127/10. Але й досі розслідування перебуває на етапі “встановлення осіб”.