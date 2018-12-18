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В столице насчитали две сотни клубов азарта

Киев • УНН

 • 14013 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. На территории Киева действует почти 200 незаконных азартных клубов. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты, передает УНН.

В столице насчитали две сотни клубов азарта

Только в Святошинском районе столицы их порядка 20, в Голосеевском — почти 15, в центре города — порядка 30.

На данный момент продолжается сбор информации о нелегальных точках по всей Украине. Каждый желающий может сообщить их координаты на почту: [email protected].

Нелегалы, отметим, прикрываются вывесками “национальных лотерей”. Об их существовании знают как рядовые жители города, так и надзирающий за правопорядком госорган — Министерство внутренних дел.

Так, советник министра и член Коллегии МВД Зорян Шкиряк уверен, что псевдолотереи множатся в стране “благодаря” Минфину и законодателям.

По его словам, финведомство раздало “лохотронам” лицензии, а законодатели — просто опустили руки.

В свою очередь, нардепы ВР переводят стрелки обратно и заявляют, что во всем виноваты правоохранители, которые якобы “крышуют” теневой рынок азарта и все вытекающие денежные потоки.

Но на фоне негативных тенденций, есть и проблески позитива. Под давлением общественности на днях закрылся азартный клуб в столице. Он размещался в Соломенском районе по улице Вадима Гетьмана, 2. Теперь на его месте — магазин одежды.

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