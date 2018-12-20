Луцк заполонили азартные клубы
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. На территории Луцка действует 14 незаконных азартных клубов. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты, передает УНН.
Подавляющее большинство - в центре города. Там работает 7 нелегальных казино. Еще 4 - в окрестностях города, остальные 3 подпольные точки работают в жилом районе Луцка (Завокзальный - ред.).
Сейчас идет сбор информации о нелегальных точках по всей Украине. Каждый желающий может сообщить их координаты на почту: [email protected].
Напомним, в столице нелегальных точек уже начислено две сотни. Только в Святошинском районе столицы их около 20, в Голосеевском - почти 15, в центре города - около 30.
Одна из них работает по адресу: улица Бассейная, 10 и о нем неоднократно писал УНН, обращая внимание правоохранителей.
Впрочем, полиция говорит, что бессильна против нарушителей. В то же время в ВР убеждены, что правоохранители сами "крышуют" незаконный азарт в стране.