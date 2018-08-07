Діяльністю підпільного ігрового залу в центрі столиці зайнялася поліція

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Печерське управління столичної поліції розслідує кримінальне провадження за фактом організації незаконних азартних ігор у центрі міста на вул. Басейна, 10. Про це у відповідь на запит УНН повідомили в районному управлінні поліції.

Йдеться, зокрема, про кримінальне провадження №12018100060003397 (ч.1 ст.203-2), уточнили правоохоронці.

"На даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, здійснюються усі можливі заходи, передбачені чинним законодавством України, для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування", - наголосив начальник Печерського управління Андрій Дуброва.

Нагадаємо, функціонування цієї точки під прикриттям лотерей викрито журналістами разом з представниками лотерейного оператора “М.С.Л.” 19 липня.

Було встановлено, що нелегали використовували назви державних лотерей, їх логотипи, символіку та копії ліцензій “М.С.Л.”. На місце була викликана поліція, яка все це зафіксувала та пообіцяла розібратися із порушниками.

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