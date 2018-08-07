Деятельностью подпольного игрового зала в центре столицы занялась полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Печерское управление столичной полиции расследует уголовное производство по факту организации незаконных азартных игр в центре города на ул. Бассейная, 10. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в районном управлении полиции.
Речь идет об уголовном производстве №12018100060003397 (ч.1 ст.203-2), уточнили правоохранители.
"В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, осуществляются все возможные меры, предусмотренные действующим законодательством Украины, для обеспечения быстрого, полного и беспристрастного расследования", - отметил начальник Печерского управления Андрей Дуброва.
Напомним, функционирование этой точки под прикрытием лотерей разоблачили журналисты вместе с представителями лотерейного оператора "М.С.Л." 19 июля.
Было установлено, что нелегалы использовали названия государственных лотерей, их логотипы, символику и копии лицензий "М.С.Л.". На место была вызвана полиция, которая все это зафиксировала и пообещала разобраться с нарушителями.