Деятельностью подпольного игрового зала в центре столицы занялась полиция

Речь идет об уголовном производстве №12018100060003397 (ч.1 ст.203-2), уточнили правоохранители.

"В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, осуществляются все возможные меры, предусмотренные действующим законодательством Украины, для обеспечения быстрого, полного и беспристрастного расследования", - отметил начальник Печерского управления Андрей Дуброва.

Напомним, функционирование этой точки под прикрытием лотерей разоблачили журналисты вместе с представителями лотерейного оператора "М.С.Л." 19 июля.

Было установлено, что нелегалы ​​использовали названия государственных лотерей, их логотипы, символику и копии лицензий "М.С.Л.". На место была вызвана полиция, которая все это зафиксировала и пообещала разобраться с нарушителями.