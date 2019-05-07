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Луценко заявив про готовність співпрацювати з Зеленським

Луценко заявив про готовність співпрацювати з Зеленським

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив про відкритість і готовність до співпраці з новообраним президентом України Володимиром Зеленським. Про це він сказав у Києві журналістам, передає кореспондент УНН.

"Ніяких консультацій або переговорів з командою новообраного президента Зеленського я не веду, бо не вбачаю у цьому доцільності. Я дійсно готовий і відкритий до співпраці з новообраним президентом і готовий у будь-який момент спілкуватись з ним на теми, які його цікавлять", - сказав Генпрокурор.

Водночас він звернув увагу новообраного президента і його команди на недоцільність використання інформаційних атак на Генерального прокурора для захисту окремих членів команди Зеленського.

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Як повідомляв УНН, раніше Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що не збирається писати заяву про відставку.

Українські Національні Новини

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