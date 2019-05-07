Луценко заявил о готовности сотрудничать с Зеленским

"Никаких консультаций или переговоров с командой новоизбранного президента Зеленского я не веду, потому что не вижу в этом необходимости. Я действительно готов и открыт к сотрудничеству с новоизбранным президентом и готов в любой момент общаться с ним на темы, которые его интересуют", - сказал генпрокурор.

В то же время он обратил внимание новоизбранного президента и его команды на нецелесообразность использования информационных атак на Генерального прокурора для защиты отдельных членов команды Зеленского.

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Как сообщал УНН, ранее Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что не собирается писать заявление об отставке.