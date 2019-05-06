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У Зеленського спростували організацію мітингу під Радою

У Зеленського спростували організацію мітингу під Радою

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. У "Команді Зеленського" повідомили, що не мають відношення до проведення мітингу під Верховною Радою України 14 травня задля підтримки інавгурації. Про це повідомляє УНН із посиланням на "Команду Зеленського" у Facebook.

“Кожного дня ми зустрічаємо велику кількість фейкових новин, неофіційних акаунтів тощо. Говоримо вам, що Команда Зеленського чи то партія „Слуга народу“ не збирає жодних мітингів чи зустрічей!”, — заявили у команді Зеленського.

Зокрема, у штабі наголосили, що всю справжню інформацію вони надаватимуть через офіційні звернення та на офіційних веб-сторінках.

У “Команді Зеленського” просять не організовувати такі мітинги. “Адже вони є незаконними та, повторюємо, неофіційними! А тому їх створення та участь несе за собою відповідальність перед законом! А у разі, коли ви знаходите схожі новини, ми радимо не звертати на них уваги!”, — зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у штабі Зеленського звинуватили оточення Порошенка у розповсюдженні фейків.

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