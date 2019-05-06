У Зеленського спростували організацію мітингу під Радою

“Кожного дня ми зустрічаємо велику кількість фейкових новин, неофіційних акаунтів тощо. Говоримо вам, що Команда Зеленського чи то партія „Слуга народу“ не збирає жодних мітингів чи зустрічей!”, — заявили у команді Зеленського.

Зокрема, у штабі наголосили, що всю справжню інформацію вони надаватимуть через офіційні звернення та на офіційних веб-сторінках.

У “Команді Зеленського” просять не організовувати такі мітинги. “Адже вони є незаконними та, повторюємо, неофіційними! А тому їх створення та участь несе за собою відповідальність перед законом! А у разі, коли ви знаходите схожі новини, ми радимо не звертати на них уваги!”, — зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у штабі Зеленського звинуватили оточення Порошенка у розповсюдженні фейків.