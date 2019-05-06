У Зеленского опровергли организацию митинга под Радой

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 88060 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 102610 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 105436 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 106926 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 131520 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113409 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138990 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144818 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130241 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130305 просмотра

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У Зеленского опровергли организацию митинга под Радой

У Зеленского опровергли организацию митинга под Радой

Киев  •  УНН

 • 9497 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. В "Команде Зеленского" сообщили, что не имеют отношения к проведению митинга под Верховной Радой Украины 14 мая для поддержания инаугурации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Команду Зеленского" в Facebook.

“Каждый день мы встречаем большое количество фейковых новостей, неофициальных аккаунтов и тому подобное. Говорим вам, что команда Зеленского или будь-то партия „Слуга народа“ не собирает никаких митингов или встреч!”, — заявили в команде Зеленского.

В частности, в штабе отметили, что всю настоящую информацию они будут предоставлять через официальные обращения и на официальных веб-страницах.

В “Команде Зеленского” просят не организовывать такие митинги. “Ведь они являются незаконными и, повторяем, неофициальными! Поэтому их создание и участие влечет за собой ответственность перед законом! А в случае, когда вы находите похожие новости, мы советуем не обращать на них внимания!”, — отмечается в сообщении.

Напомним, ранее в штабе Зеленского обвинили окружение Порошенко в распространении фейков.

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