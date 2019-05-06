У Зеленского опровергли организацию митинга под Радой

“Каждый день мы встречаем большое количество фейковых новостей, неофициальных аккаунтов и тому подобное. Говорим вам, что команда Зеленского или будь-то партия „Слуга народа“ не собирает никаких митингов или встреч!”, — заявили в команде Зеленского.

В частности, в штабе отметили, что всю настоящую информацию они будут предоставлять через официальные обращения и на официальных веб-страницах.

В “Команде Зеленского” просят не организовывать такие митинги. “Ведь они являются незаконными и, повторяем, неофициальными! Поэтому их создание и участие влечет за собой ответственность перед законом! А в случае, когда вы находите похожие новости, мы советуем не обращать на них внимания!”, — отмечается в сообщении.

Напомним, ранее в штабе Зеленского обвинили окружение Порошенко в распространении фейков.