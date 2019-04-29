У штабі Зеленського звинуватили оточення Порошенка у розповсюдженні фейків
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Протягом останніх кількох днів людьми з оточення Петра Порошенка було сфабриковано одразу кілька відверто брехливих новин, які розійшлися у ЗМІ, стосовно Володимира Зеленського. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний Telegram-канал команди Зеленського.
"Нардеп від БПП Володимир Ар’єв, який раніше назвав Зеленського наркоманом на своїх сторінках у соціальних мережах, і який, до речі, особисто стикався з європейськими правоохоронними органами щодо контрабанди наркотиків, тепер повідомив про те, що на відпочинку в Туреччині поряд із Володимиром Зеленським під час приготування шашлику був помічений німецький політик Грегор Гізі (йдеться про лідера "лівих" сил у німецькому Бундестазі, який лобіює інтереси Росії в ПАРЄ в питаннях санкцій проти РФ). Потім з’ясувалося, що поруч із Зеленським був працівник турецького ресторану, кухар Фірат. Фейкотворець Ар’єв оновив свій Facebook-пост й навіть вибачився, але його брехливе повідомлення набуло розповсюдження у ЗМІ", - йдеться в повідомлені.
Окрім того, зазначається, що інформація щодо нібито відпочинку Зеленського на 40-метровій яхті Коломойського та його зустрічей і переговорів із представниками Суркова, Медведчука також є неправдивою.
"Першоджерелом цього став російський Telegram-канал "Незигарь"... Під час короткострокового відпочинку Володимира Зеленського на закриту територію готелю пробралися журналісти телеканалу "Росія", які представилися гостями готелю, відверто збрехавши, і навіть сфотографувалися із Володимиром Зеленським, а потім намагалися організувати провокацію", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, у команді Володимира Зеленського заявили, що можливий розпуск Верховної Ради може відбутись через те, що наразі в парламенті немає коаліції.