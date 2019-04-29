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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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7 марта, 13:58 • 115770 просмотра

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6 марта, 19:19 • 140423 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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В штабе Зеленского обвинили окружение Порошенко в распространении фейков

В штабе Зеленского обвинили окружение Порошенко в распространении фейков

Киев  •  УНН

 • 10049 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В течение последних нескольких дней людьми из окружения Петра Порошенко было сфабриковано сразу несколько откровенно лживых новостей, которые разошлись в СМИ, в отношении Владимира Зеленского. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный Telegram-канал команды Зеленского.

"Нардеп от БПП Владимир Арьев, который ранее назвал Зеленского наркоманом на своих страницах в социальных сетях, и который, кстати, лично сталкивался с европейскими правоохранительными органами по контрабанде наркотиков, теперь сообщил о том, что на отдыхе в Турции рядом с Владимиром Зеленским во время приготовления шашлыка был замечен немецкий политик Грегор Гизи (речь идет о лидере "левых" сил в немецком Бундестаге, который лоббирует интересы России в ПАСЕ в вопросах санкций против РФ). Потом выяснилось, что рядом с Зеленским был работник турецкого ресторана, повар Фират. Фейкотворец Арьев обновил свой Facebook-пост и даже извинился, но его ложное сообщение получило распространение в СМИ", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что информация о якобы отдыхе Зеленского на 40-метровой яхте Коломойского и его встрече и переговоровах с представителями Суркова, Медведчука также является неправдивой.

"Первоисточником этого стал российский Telegram-канал "Незигарь"... Во время краткосрочного отдыха Владимира Зеленского на закрытую территорию отеля пробрались журналисты телеканала "Россия", которые представились гостями отеля, откровенно солгав, а также сфотографировались с Владимиром Зеленским, а затем пытались организовать провокацию", - отмечается в сообщении.

Напомним, в команде Владимира Зеленского заявили, что возможен роспуск Верховной Рады может состояться из-за того, что сейчас в парламенте нет коалиции.

Украинские Национальные Новости

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