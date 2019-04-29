В штабе Зеленского обвинили окружение Порошенко в распространении фейков

"Нардеп от БПП Владимир Арьев, который ранее назвал Зеленского наркоманом на своих страницах в социальных сетях, и который, кстати, лично сталкивался с европейскими правоохранительными органами по контрабанде наркотиков, теперь сообщил о том, что на отдыхе в Турции рядом с Владимиром Зеленским во время приготовления шашлыка был замечен немецкий политик Грегор Гизи (речь идет о лидере "левых" сил в немецком Бундестаге, который лоббирует интересы России в ПАСЕ в вопросах санкций против РФ). Потом выяснилось, что рядом с Зеленским был работник турецкого ресторана, повар Фират. Фейкотворец Арьев обновил свой Facebook-пост и даже извинился, но его ложное сообщение получило распространение в СМИ", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что информация о якобы отдыхе Зеленского на 40-метровой яхте Коломойского и его встрече и переговоровах с представителями Суркова, Медведчука также является неправдивой.

"Первоисточником этого стал российский Telegram-канал "Незигарь"... Во время краткосрочного отдыха Владимира Зеленского на закрытую территорию отеля пробрались журналисты телеканала "Россия", которые представились гостями отеля, откровенно солгав, а также сфотографировались с Владимиром Зеленским, а затем пытались организовать провокацию", - отмечается в сообщении.

Напомним, в команде Владимира Зеленского заявили, что возможен роспуск Верховной Рады может состояться из-за того, что сейчас в парламенте нет коалиции.