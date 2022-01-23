Lufthansa переносить нічні рейси до Києва: пасажирам повідомили, що через побоювання можливого вторгнення Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Німецька авіакомпанія Lufthansa перенесла виліт рейсу з Мюнхена, який мав відправитись з німецького аеропорту в суботу 22 січня о 21:00. Час вильоту змістили на 6:00 неділі. Про це у Facebook повідомила екснардеп Вікторія Войціцька, передає УНН.
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“У зв’язку з політичною ситуацією екіпаж Lufthansa не може залишатись в Україні на ніч”. Щойно нам пояснили причину переносу рейсу з 21:00 вчора на 06:00 сьогодні“, — написала Войціцька.
Деталі
В українському представництві авіакомпанії Lufthansa УНН повідомили, що політичну обстановку не коментують, однак те, що рейс перенесли підтвердили.
“Наші рейси скасувалися, але чому зараз відбуваються такі зміни не відомо. Пасажирам ми пропонуємо перебронювання на якусь вільну дату, або пізніше або раніше, якщо це можливо. З Мюнхена вечірній рейс перенесли на шосту ранку”, — повідомили УНН у представництві авіакомпанії.
У міжнародному аеропорту "Бориспіль" УНН спершу повідомили, що причину будуть з’ясовувати, однак згодом порадили звертатися з цього приводу до самої авіакомпанії.
Наразі УНН намагається отримати коментар у посольства Німеччини в Україні.
Контекст
Українська влада та західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомляв, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.
The New York Times з посиланням на власні джерела повідомляє, що чисельність російських військ на кордоні з Україною останніми тижнями залишалася стабільною, проте президент РФ Володимир Путін почав робити кроки з перекидання на місця військових вертольотів.
Головна вимога Путіна полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.