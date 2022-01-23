Lufthansa переносит ночные рейсы в Киев: пассажирам сообщили, что из-за опасений возможного вторжения России

КИЕВ. 23 января. УНН. Немецкая авиакомпания Lufthansa перенесла вылет рейса из Мюнхена, который должен был отправиться из немецкого аэропорта в субботу 22 января в 21:00. Время вылета сместили на 6:00 воскресенья. Об этом в Facebook сообщила экс-нардеп Виктория Войцицкая, передает УНН.