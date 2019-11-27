Локомотивом м'ясної галузі України є птахівництво - АМКУ

“Споживче значення птахівництва визначається в його можливості постачати цінні продукти харчування — м’ясо та яйця”, — зазначили у Комітеті.

В АМКУ дослідили, що птахівники займали лідируючі позиції на тваринному ринку не завжди. Не дуже вдалим був період із 1991 по 2001 рр, коли поголів’я птахів суттєво скоротилося. І лише починаючи з 2001 року — почало поступово рости.

“На сьогодні простежується активне відновлення та розвиток галузі, про що свідчить загальна тенденція до нарощування обсягів поголів’я птиці в Україні та збільшення споживчого попиту на м’ясо птиці”, — йдеться у дослідженні Комітету.

Не досить вдалими були 90-ті роки і для ринку великої рогатої худоби (ВРХ), свиней, овець та кіз, вказали в АМКУ. Так, у період з 1990 по 2018 рр. поголів’я ВРХ скоротилось на 86 % (корів — на 76 %), поголів’я свиней — на 69 %, овець та кіз — майже на 91 %. І якщо в 1990 році лідируючі позиції на ринку за кількістю тварин займала ВРХ, то з 2006 року на перше місце вийшло свинарство, яке у 2018 році досягло приблизно 57% від загальної кількості тварин.

“Однією з причин стрімкого зростання свинарства є характерні для свиней скороспілість та багатоплідність, які дають можливість за короткий період отримати від них значно більше м’яса ніж від інших сільськогосподарських тварин”, — дослідили у комітеті.

Нагадаємо, в Україні курятина дешевша, ніж в Польщі, Угорщині та Іспанії.

За останні роки Україна стала одним з найбільших постачальників курятини у ЄС. Фахівці пояснюють успіх вітчизняного продукту в Європі конкурентною перевагою — доступною ціною. Зокрема, українська птиця увійшла в великі споживчі сегменти ресторанів, їдалень, промислових кухонь, на які припадає 65% продажів на німецькому ринку.

У жовтні Кабінет міністрів схвалив подання на ратифікацію Верховною Радою змін до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом про збільшення квоти для українських експортерів м’яса птиці. Документ передбачає поступове збільшення річної квоти на м’ясо птиці та переробленого м’яса птиці в 2,5 рази, яке експортується з України до ЄС, тобто з нинішніх 20 тис. тонн до 50 тис. тонн.

Збільшення квот ініціював ЄС, але міжнародне видання Politico називає це перемогою України, зокрема найбільшого виробника і експортера української курятини, компанії “Миронівський хлібопродукт” (ТМ Наша Ряба) Юрія Косюка, частка якого в загальному експорті країни (по курятині) становить 90%.