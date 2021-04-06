Локдаун у Києві: понад 860 правоохоронців перевіряють перепустки у метро

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“З метою забезпечення належної публічної безпеки й порядку в місті Києві під час посилення карантинних обмежень, з 5 квітня 2021 року до особливого призначення буде посилено публічну безпеку і порядок на станціях КП "Київський метрополітен“, із числа працівників управління поліції в метрополітені, ГУНП у Києві, Національної гвардії України, служби воєнізованої охорони КП "Київський метрополітен“ та муніципальної охорони Києва. Під час охорони публічної безпеки та порядку буде задіяно 864 працівника вищезазначених підрозділів”, — йдеться у відповіді на запит.

Деталі

Також повідомляється, що правоохоронці перевіряють у пасажирів наявність спеціальних перепусток. Окрім того, у разі виявлення порушень поліцейські складають адміністративні матеріали за порушення карантинних заходів.

Доповнення

Київ запровадив більш суворі карантинні обмеження з 5 до 16 квітня.

З понеділка закрилися усі школи і дитсадочки. Увесь громадський транспорт, у тому числі метро, працює по спецперепустках: виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури.

Заклади громадського харчування зможуть працювати тільки на винос чи доставку. Як, власне, повинні працювати з 20 березня. Продуктові ярмарки припинили свою роботу 1 квітня.

Нагадаємо, у столиці 18-річну киянку викрили на збуті через соціальну мережу Facebook спецквитків для громадського транспорту, які ввели з 5 до 16 квітня у межах посиленого карантину.