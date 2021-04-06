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Локдаун в Киеве: более 860 правоохранителей проверяют пропуска в метро

Киев  •  УНН

 • 22091 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. С 5 апреля была усилена публичная безопасность и порядок в "Киевском метрополитене". Привлечено более 860 правоохранителей, которые, в частности, проверяют у пассажиров наличие специальных пропусков. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе управления полиции в метрополитене Главного управления Национальной полиции Киева в ответ на запрос.

Цитата:

"С целью обеспечения надлежащей общественной безопасности и порядка в городе Киеве во время усиления карантинных ограничений, с 5 апреля 2021 года до особого назначения будет усиленно публичную безопасность и порядок на станциях КП "Киевский метрополитен", из числа работников управления полиции в метрополитене, ГУНП в Киеве, Национальной гвардии Украины, службы военизированной охраны КП "Киевский метрополитен" и муниципальной охраны Киева. Во время охраны публичной безопасности и порядка будет задействовано 864 работника вышеупомянутых подразделений", - говорится в ответе на запрос.

Детали

Также сообщается, что правоохранители проверяют у пассажиров наличие специальных пропусков. Кроме того, в случае выявления нарушений полицейские составляют административные материалы за нарушение карантинных мероприятий.

Дополнение

Киев ввел более строгие карантинные ограничения с 5 до 16 апреля.

С понедельника закрылись все школы и детсады. Весь общественный транспорт, в том числе метро, работает по спецпропускам: исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.

Заведения общественного питания смогут работать только на вынос или доставку. Как, собственно, должны были работать с 20 марта. Продуктовые ярмарки прекратили свою работу 1 апреля.

Напомним, в столице 18-летнюю киевлянку разоблачили на сбыте через социальную сеть Facebook спецбилетов для общественного транспорта, которые ввели с 5 по 16 апреля в рамках усиленного карантина.

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