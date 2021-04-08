Локдаун у Києві: понад 360 нардепам видали спецперепустки на громадський транспорт
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Понад 360 народним депутатам Верховної Ради України видали спецперепустки для проїзду у громадському транспорті на тлі введення таких обмежень у Києві. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі Апарату ВР у відповідь на запит.
Цитата:
“363 народним депутатам України Верховної Ради України дев’ятого скликання видані спеціальні квитки для проїзду в громадському транспорті”, — йдеться у відповіді на запит.
Деталі
Також у ВР повідомили, що у зв’язку з необхідністю забезпечити діяльність ВР, народних депутатів, підвідомчих підприємств, установ та організацій Апаратом ВР у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА з 5 квітня 2021 року було одержано 3000 шт. спецперепусток для проїзду в громадському транспорті Києва.
"Зазначені перепустки були видані народним депутатам України, помічникам-консультантам народних депутатів України, працівникам Апарату Верховної Ради України, Інституту законодавства Верховної Ради України, Державному підприємству “Парламентський телеканал “Рада”, Державному підприємству “Редакція газети "Голос України“, Державному підприємству — Видавництво Верховної Ради України (Парламентське видавництво), Автобазі Управління справами Апарату Верховної Ради України та іншим підвідомчим Управлінню справами Апарату Верховної Ради України підприємствам, установам та організаціям”, — зазначається у відповіді на запит.
Доповнення
Київ запровадив більш суворі карантинні обмеження з 5 до 16 квітня. З понеділка закрилися усі школи і дитсадочки. Увесь громадський транспорт, у тому числі метро, працює по спецперепустках: виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури.
З 5 квітня було посилено публічну безпеку і порядок в “Київському метрополітені”. Залучено понад 860 правоохоронців, які зокрема, перевіряють у пасажирів наявність спеціальних перепусток.
Нагадаємо, у столиці 18-річну киянку викрили на збуті через соціальну мережу Facebook спецквитків для громадського транспорту, які ввели з 5 до 16 квітня у межах посиленого карантину.