Локдаун в Киеве: более 360 нардепам выдали спецпропуска на общественный транспорт
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Более 360 народных депутатов Верховной Рады Украины выдали спецпропуска для проезда в общественном транспорте на фоне введения таких ограничений в Киеве. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе Аппарата ВР в ответ на запрос.
Цитата:
"363 народным депутатам Украины Верховной Рады Украины девятого созыва выданы специальные билеты для проезда в общественном транспорте", - говорится в ответе на запрос.
Детали
Также в ВР сообщили, что в связи с необходимостью обеспечить деятельность ВР, народных депутатов, подведомственных предприятий, учреждений и организаций Аппаратом ВР в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА с 5 апреля 2021 года было получено 3000 шт. спецпропусков для проезда в общественном транспорте Киева.
"Указанные пропуска были выданы народным депутатам Украины, помощникам-консультантам народных депутатов Украины, работникам Аппарата Верховной Рады Украины, Института законодательства Верховной Рады Украины, Государственному предприятию "Парламентский телеканал "Рада", Государственному предприятию "Редакция газеты "Голос Украины", Государственному предприятию - издательство Верховной Рады Украины (Парламентское издательство), Автобазе Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины и другим подведомственным Управлению делами Аппарата Верховной Рады Украины предприятиям, учреждениям и организациям", - отмечается в ответе на запрос.
Дополнение
Киев ввел более жесткие карантинные ограничения с 5 до 16 апреля. С понедельника закрылись все школы и детсады. Весь общественный транспорт, в том числе метро, работает по спецпропускам: исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.
С 5 апреля была усилена публичная безопасность и порядок в "Киевском метрополитене". Привлечено более 860 правоохранителей, которые, в частности, проверяют у пассажиров наличие специальных пропусков.
Напомним, в столице 18-летнюю киевлянку разоблачили на сбыте через социальную сеть Facebook спецбилетов для общественного транспорта, которые ввели с 5 по 16 апреля в рамках ужесточенного карантина.