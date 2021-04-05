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Локдаун у Києві: кількість маршруток зменшилася через відмову водіїв виходити на рейси

Локдаун у Києві: кількість маршруток зменшилася через відмову водіїв виходити на рейси

Київ • УНН

 • 28819 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. У Києві зменшилася кількість маршруток через відмову водіїв виходити на рейси у зв’язку з введенням спецперепусток. За минулий тиждень у столиці звільнилося понад 250 водіїв. Про це УНН повідомив голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко.

Цитата:

“У нас у зв’язку з карантинними обмеженнями, у зв’язку з тим, що постійно штрафують водіїв, вони відмовляються працювати. На минулому тижні по Києву звільнилося більше 250 водіїв. Сьогодні багато водіїв також відмовилися виходити, причина - та ж. Людина виходить на зупинку без спецперепустки, і її основна задача буде потрапити в громадський транспорт, якщо її не пускають - вона вступає в конфліктні ситуації”, — розповів Мойсеєнко.

Деталі

За його словами, якщо людині все ж таки вдається зайти в маршрутку, то співробітники поліції накладають штраф не на пасажира, який без спецперепустки, а на водія.

“Тому з цієї причини у нас стоять автобуси, багато водіїв сьогодні просто відмовилися виходити у рейси. Тому випуск у нас трошки зменшився, не знаємо в принципі, як буде завтра, тому що протягом дня вже починають машини знову з’їжджати”, — сказав Мойсеєнко.

Контекст

Мойсеєнко розповідав раніше, що столичні перевізники не мали чіткого розуміння, як будуть працювати з понеділка, 5 квітня. Проте передбачав численні конфлікти та проблеми через спецперепустки. Водночас, з його слів, міська влада заплановану зустріч із перевізниками щодо роботи маршруток перенесла на невизначений час.

У КМДА повідомили, що на маршрутках приватних перевізників планується запровадити перевірки дотримання епідобмежень контролюючими органами.

Раніше Асоціація перевізників Києва та Київської області повідомляла, що планує ініціювати зупинку роботи маршруток у столиці через збитковість роботи під час локдауну.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що вважає маніпуляцією намір Асоціації перевізників Києва та Київської області звернутися до влади столиці з тим, щоби офіційно заборонити роботу маршруток.

Додамо, у Києві з 5 квітня запровадили суворі карантинні обмеження, які торкнуться і роботи громадського транспорту. З 5 до 16 квітня громадський транспорт, у тому числі метро, працює по спецперепустках.

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