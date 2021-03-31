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Київ йде на локдаун з 5 квітня: школи і дитсадочки закриють, транспорт - по спецперепустках

Київ йде на локдаун з 5 квітня: школи і дитсадочки закриють, транспорт - по спецперепустках

Київ • УНН

 • 39707 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. Київ запроваджує більш суворі карантинні обмеження з 5 до 16 квітня. Школи і дитсадочки закриють, громадський транспорт, у тому числі метро, працюватиме по спецперепустках. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram-каналі, передає УНН.

Цитата:

“З понеділка, 5 квітня, столиця закриває всі школи і дитячі садочки. Увесь громадський транспорт — і наземний, і метро — працюватиме за спеціальними перепустками пасажирів. Тобто виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури. Керівники ж установ, підприємств, закладів мають відправити співробітників на дистанційну роботу. Або, кому можливо, надати відпустки”, — написав Кличко.

Деталі

За його словами, заклади громадського харчування зможуть працювати тільки на винос чи доставку. Як, власне, повинні працювати з 20 березня.

“Продуктові ярмарки ми припиняємо з 1 квітня. Я закликаю правоохоронців контролювати дотримання проти-епідемічних правил установами, закладами та громадянами. Обмеження діятимуть, як мінімум, до 16 квітня”, — зазначив мер.

Що було раніше

На початку тижня заступник голови КМДА Микола Поворозник заявив, що у Києві через погіршення епідемічної ситуації можуть закрити школи та дитячі садочки, а також розглядають варіант із зупинкою громадського транспорту.

При цьому з 20 березня по 9 квітня у Києві і так вже діяли епідобмеження "червоної" карантинної зони.

Кличко повідомив, що у столиці захворюваність на коронавірус не спадає, за минулу добу хворобу виявили в 1100 людей. Померли 35 хворих. Київ на тлі цього розгортає додаткові ліжка для хворих на коронавірус. Заповненість ще ліжкового фонду - у межах 80%.

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