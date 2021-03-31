Киев идет на локдаун с 5 апреля: школы и детсады закроют, транспорт - по спецпропускам
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Киев вводит более строгие карантинные ограничения с 5 до 16 апреля. Школы и детсады закроют, общественный транспорт, в том числе метро, будет работать по спецпропускам. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале, передает УНН.
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"С понедельника, 5 апреля, столица закрывает все школы и детские сады. Весь общественный транспорт - и наземный, и метро - будет работать по специальным пропускам пассажиров. То есть исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры. Руководители же учреждений, предприятий, учреждений должны отправить сотрудников на удаленную работу. Или, кому возможно, предоставить отпуска", - написал Кличко.
Детали
По его словам, заведения общественного питания смогут работать только на вынос или доставку. Как, собственно, должны были работать с 20 марта.
"Продуктовые ярмарки мы прекращаем с 1 апреля. Я призываю правоохранителей контролировать соблюдение противо-эпидемических правил учреждениями и гражданами. Ограничения будут действовать как минимум до 16 апреля", - отметил мэр.
Что было ранее
В начале недели заместитель председателя КГГА Николай Поворозник заявил, что в Киеве из-за ухудшения эпидситуации могут закрыть школы и детские сады, а также рассматривают вариант с остановкой общественного транспорта.
При этом с 20 марта по 9 апреля в Киеве и так уже действовали эпидограничения "красной" карантинной зоны.
Кличко сообщил, что в столице уровень заболеваемость коронавирусом не уменьшается, за прошедшие сутки болезнь обнаружили у 1100 человек. Умерли 35 больных. Киев на фоне этого разворачивает дополнительные койки для больных коронавирусом. Заполненность коечного фонда на сегодня - в пределах 80%.