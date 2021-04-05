Локдаун в Киеве: количество маршруток уменьшилось из-за отказа водителей выходить на рейсы

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"У нас в связи с карантинными ограничениями, в связи с тем, что постоянно штрафуют водителей, они отказываются работать. На прошлой неделе по Киеву уволилось более 250 водителей. Сегодня многие водители также отказались выходить, причина - та же. Человек выходит на остановку без спецпропуска, и его основная задача будет попасть в общественный транспорт, если его не пускают - он вступает в конфликтные ситуации", - рассказал Моисеенко.

Детали

По его словам, если человеку все же удается зайти в маршрутку, то сотрудники полиции накладывают штраф не на пассажира, который без спецпропуска, а на водителя.

"Поэтому по этой причине у нас стоят автобусы, многие водители сегодня просто отказались выходить в рейсы. Поэтому выпуск у нас немножко уменьшился, не знаем в принципе, как будет завтра, потому что в течение дня уже начинают машины снова съезжать", - сказал Моисеенко.

Контекст

Мойсеенко рассказывал ранее, что столичные перевозчики не имели четкого понимания, как будут работать с понедельника, 5 апреля. Однако предсказывал многочисленные конфликты и проблемы из-за спецпропусков. В то же время, по его словам, городские власти запланированную встречу с перевозчиками о работе маршруток перенесли на неопределенное время.

В КГГА сообщили, что на маршрутках частных перевозчиков планируется ввести проверки соблюдения эпидограничений контролирующими органами.

Ранее Ассоциация перевозчиков Киева и Киевской области сообщала, что планирует инициировать остановку работы маршруток в столице из-за убыточности работы при локдауне.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что считает манипуляцией намерение Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области обратиться к властям столицы с тем, чтобы официально запретить работу маршруток.

Добавим, в Киеве с 5 апреля ввели строгие карантинные ограничения, которые коснутся и работы общественного транспорта. С 5 по 16 апреля общественный транспорт, в том числе метро, работает по спецпропускам.