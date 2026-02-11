Lockheed Martin представила дрон-паразит Lamprey: підводний "автостоп" із торпедами на борту

Зображення: Lockheed Martin

Американська оборонна корпорація Lockheed Martin офіційно презентувала інноваційний підводний безпілотний апарат Lamprey ("Мінога"). Унікальність розробки полягає у використанні біоміметичного підходу: дрон копіює поведінку риб-паразитів, що дозволяє йому непомітно переміщуватися на великі відстані, закріпившись на корпусі ворожих або комерційних суден. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.

Назва апарата Lamprey прямо відсилає до сімейства безщелепних риб, які чіпляються до жертв за допомогою присосок. Дрон від Lockheed Martin оснащений шістнадцятьма потужними електромагнітними або вакуумними імітаторами присосок.

Це дозволяє йому подорожувати "автостопом", заощаджуючи власний заряд батарей під час руху до цілі. Більш того, перебуваючи в закріпленому стані, дрон може розгортати спеціальний генератор для відновлення енергії за рахунок потоку води від руху судна-носія.

Завдяки невеликим розмірам та системі кріплення, Lamprey практично неможливо виявити за допомогою стандартних гідроакустичних засобів, оскільки його сигнатура зливається з шумом великого судна. Така концепція ідеально підходить для прихованого проникнення в охоронювані акваторії, зокрема в Індо-Тихоокеанському регіоні, де дрон може використовувати інтенсивний трафік комерційних суден для наближення до військових баз противника.

Модульність та бойове навантаження

Попри компактні габарити, Lamprey має модульний відсік об'ємом близько 0,68 кубічних метрів для розміщення різноманітного обладнання. Розробники передбачили три основні конфігурації корисного навантаження, що робить апарат універсальним інструментом підводної війни:

Ударний модуль: озброєння малогабаритними торпедами для знищення катерів або малих підводних човнів.

Диверсійний модуль: розгортання хибних цілей, що імітують сигнатури великих субмарин для відволікання ворожої ПЧО.

Розвідувальний модуль: три пускові установки для мікродронів, здатних виконувати дорозвідку або ударні місії безпосередньо в порту ворога.

Хоча точні характеристики навігації та дальності ходу поки залишаються засекреченими, Lockheed Martin наголошує, що користувач зможе легко адаптувати дрон під специфічні завдання.

