Lockheed Martin представила дрон-паразит Lamprey: підводний "автостоп" із торпедами на борту

На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
10 лютого, 20:12 • 14228 перегляди
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026Photo
10 лютого, 17:38 • 16321 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
10 лютого, 17:08 • 19729 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
10 лютого, 16:55 • 18206 перегляди
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Ексклюзив
10 лютого, 15:55 • 15882 перегляди
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Ексклюзив
10 лютого, 13:08 • 19081 перегляди
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
10 лютого, 12:47 • 24070 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Ексклюзив
10 лютого, 12:43 • 16262 перегляди
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
Ексклюзив
10 лютого, 12:23 • 27680 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
Ексклюзив
10 лютого, 12:23 • 27680 перегляди
Odrex і захоплення землі в Одесі: як засновники скандальної клініки можуть бути пов’язані зі зміною меж і призначенням ділянки10 лютого, 12:05 • 25030 перегляди
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 9 лютого, 14:55 • 41138 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів9 лютого, 12:30 • 48890 перегляди
Lockheed Martin представила дрон-паразит Lamprey: підводний "автостоп" із торпедами на борту

Київ • УНН

 • 138 перегляди

Lockheed Martin презентувала підводний дрон Lamprey, який імітує рибу-паразита, щоб непомітно переміщатися, закріпившись на суднах. Він може нести торпеди, диверсійні модулі або мікродрони для розвідки.

Lockheed Martin представила дрон-паразит Lamprey: підводний "автостоп" із торпедами на борту
Зображення: Lockheed Martin

Американська оборонна корпорація Lockheed Martin офіційно презентувала інноваційний підводний безпілотний апарат Lamprey ("Мінога"). Унікальність розробки полягає у використанні біоміметичного підходу: дрон копіює поведінку риб-паразитів, що дозволяє йому непомітно переміщуватися на великі відстані, закріпившись на корпусі ворожих або комерційних суден. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

Назва апарата Lamprey прямо відсилає до сімейства безщелепних риб, які чіпляються до жертв за допомогою присосок. Дрон від Lockheed Martin оснащений шістнадцятьма потужними електромагнітними або вакуумними імітаторами присосок.

Іспанія модернізує далекобійну ракету Meteor для підвищення ефективності українських винищувачів Gripen10.02.26, 00:49 • 10334 перегляди

Це дозволяє йому подорожувати "автостопом", заощаджуючи власний заряд батарей під час руху до цілі. Більш того, перебуваючи в закріпленому стані, дрон може розгортати спеціальний генератор для відновлення енергії за рахунок потоку води від руху судна-носія.

Завдяки невеликим розмірам та системі кріплення, Lamprey практично неможливо виявити за допомогою стандартних гідроакустичних засобів, оскільки його сигнатура зливається з шумом великого судна. Така концепція ідеально підходить для прихованого проникнення в охоронювані акваторії, зокрема в Індо-Тихоокеанському регіоні, де дрон може використовувати інтенсивний трафік комерційних суден для наближення до військових баз противника.

Модульність та бойове навантаження

Попри компактні габарити, Lamprey має модульний відсік об'ємом близько 0,68 кубічних метрів для розміщення різноманітного обладнання. Розробники передбачили три основні конфігурації корисного навантаження, що робить апарат універсальним інструментом підводної війни:

  • Ударний модуль: озброєння малогабаритними торпедами для знищення катерів або малих підводних човнів.
    • Диверсійний модуль: розгортання хибних цілей, що імітують сигнатури великих субмарин для відволікання ворожої ПЧО.
      • Розвідувальний модуль: три пускові установки для мікродронів, здатних виконувати дорозвідку або ударні місії безпосередньо в порту ворога.

        Хоча точні характеристики навігації та дальності ходу поки залишаються засекреченими, Lockheed Martin наголошує, що користувач зможе легко адаптувати дрон під специфічні завдання.

        Амбітні плани Saab: Швеція готує портфель на 300 винищувачів Gripen для України та світу09.02.26, 03:38 • 17227 переглядiв

        Степан Гафтко

        Новини СвітуТехнології
        Техніка
        Електроенергія