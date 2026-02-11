Lockheed Martin представила дрон-паразит Lamprey: подводный "автостоп" с торпедами на борту

$43.030.02
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
10 февраля, 20:12
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026
10 февраля, 17:38
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
10 февраля, 17:08
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
10 февраля, 16:55
В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА
Эксклюзив
10 февраля, 15:55
Американский телеканал Newsmax готовится к запуску в Украине: зачем крупный медиа-игрок выходит на украинский рынок
Эксклюзив
10 февраля, 13:08
"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка
10 февраля, 12:47
Генштаб подтвердил поражение учебного центра БпЛА, пункта управления дронов подразделения из "Рубикона" и других объектов оккупантов
Эксклюзив
10 февраля, 12:43
Частная клиника "INTO SANA" в Одессе может быть причастна к коррупционной схеме уклонения от мобилизации военнообязанными
Эксклюзив
10 февраля, 12:23
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкция
10 февраля, 13:55
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
Эксклюзив
10 февраля, 12:23
Odrex и захват земли в Одессе: как учредители скандальной клиники могут быть связаны с изменением границ и назначением участка
10 февраля, 12:05
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни
9 февраля, 14:55
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов
9 февраля, 12:30
Lockheed Martin представила дрон-паразит Lamprey: подводный "автостоп" с торпедами на борту

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Lockheed Martin представила подводный дрон Lamprey, который имитирует рыбу-паразита, чтобы незаметно перемещаться, закрепившись на судах. Он может нести торпеды, диверсионные модули или микродроны для разведки.

Lockheed Martin представила дрон-паразит Lamprey: подводный "автостоп" с торпедами на борту
Изображение: Lockheed Martin

Американская оборонная корпорация Lockheed Martin официально представила инновационный подводный беспилотный аппарат Lamprey ("Минога"). Уникальность разработки заключается в использовании биомиметического подхода: дрон копирует поведение рыб-паразитов, что позволяет ему незаметно перемещаться на большие расстояния, закрепившись на корпусе вражеских или коммерческих судов. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Название аппарата Lamprey прямо отсылает к семейству бесчелюстных рыб, которые цепляются к жертвам с помощью присосок. Дрон от Lockheed Martin оснащен шестнадцатью мощными электромагнитными или вакуумными имитаторами присосок.

Испания модернизирует дальнобойную ракету Meteor для повышения эффективности украинских истребителей Gripen10.02.26, 00:49 • 10328 просмотров

Это позволяет ему путешествовать "автостопом", экономя собственный заряд батарей во время движения к цели. Более того, находясь в закрепленном состоянии, дрон может разворачивать специальный генератор для восстановления энергии за счет потока воды от движения судна-носителя.

Благодаря небольшим размерам и системе крепления, Lamprey практически невозможно обнаружить с помощью стандартных гидроакустических средств, поскольку его сигнатура сливается с шумом большого судна. Такая концепция идеально подходит для скрытого проникновения в охраняемые акватории, в частности в Индо-Тихоокеанском регионе, где дрон может использовать интенсивный трафик коммерческих судов для приближения к военным базам противника.

Модульность и боевая нагрузка

Несмотря на компактные габариты, Lamprey имеет модульный отсек объемом около 0,68 кубических метров для размещения разнообразного оборудования. Разработчики предусмотрели три основные конфигурации полезной нагрузки, что делает аппарат универсальным инструментом подводной войны:

  • Ударный модуль: вооружение малогабаритными торпедами для уничтожения катеров или малых подводных лодок.
    • Диверсионный модуль: развертывание ложных целей, имитирующих сигнатуры крупных субмарин для отвлечения вражеской ПЛО.
      • Разведывательный модуль: три пусковые установки для микродронов, способных выполнять доразведку или ударные миссии непосредственно в порту врага.

        Хотя точные характеристики навигации и дальности хода пока остаются засекреченными, Lockheed Martin подчеркивает, что пользователь сможет легко адаптировать дрон под специфические задачи.

        Амбициозные планы Saab: Швеция готовит портфель на 300 истребителей Gripen для Украины и мира09.02.26, 03:38 • 17227 просмотров

        Степан Гафтко

