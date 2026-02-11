Lockheed Martin представила дрон-паразит Lamprey: подводный "автостоп" с торпедами на борту

Изображение: Lockheed Martin

Американская оборонная корпорация Lockheed Martin официально представила инновационный подводный беспилотный аппарат Lamprey ("Минога"). Уникальность разработки заключается в использовании биомиметического подхода: дрон копирует поведение рыб-паразитов, что позволяет ему незаметно перемещаться на большие расстояния, закрепившись на корпусе вражеских или коммерческих судов. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Название аппарата Lamprey прямо отсылает к семейству бесчелюстных рыб, которые цепляются к жертвам с помощью присосок. Дрон от Lockheed Martin оснащен шестнадцатью мощными электромагнитными или вакуумными имитаторами присосок.

Это позволяет ему путешествовать "автостопом", экономя собственный заряд батарей во время движения к цели. Более того, находясь в закрепленном состоянии, дрон может разворачивать специальный генератор для восстановления энергии за счет потока воды от движения судна-носителя.

Благодаря небольшим размерам и системе крепления, Lamprey практически невозможно обнаружить с помощью стандартных гидроакустических средств, поскольку его сигнатура сливается с шумом большого судна. Такая концепция идеально подходит для скрытого проникновения в охраняемые акватории, в частности в Индо-Тихоокеанском регионе, где дрон может использовать интенсивный трафик коммерческих судов для приближения к военным базам противника.

Модульность и боевая нагрузка

Несмотря на компактные габариты, Lamprey имеет модульный отсек объемом около 0,68 кубических метров для размещения разнообразного оборудования. Разработчики предусмотрели три основные конфигурации полезной нагрузки, что делает аппарат универсальным инструментом подводной войны:

Ударный модуль: вооружение малогабаритными торпедами для уничтожения катеров или малых подводных лодок.

Диверсионный модуль: развертывание ложных целей, имитирующих сигнатуры крупных субмарин для отвлечения вражеской ПЛО.

Разведывательный модуль: три пусковые установки для микродронов, способных выполнять доразведку или ударные миссии непосредственно в порту врага.

Хотя точные характеристики навигации и дальности хода пока остаются засекреченными, Lockheed Martin подчеркивает, что пользователь сможет легко адаптировать дрон под специфические задачи.

