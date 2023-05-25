Ліван ввів заборону на в'їзд голови центрального банку після французького ордера на арешт

Саламех став об'єктом низки судових розслідувань як усередині країни, так і за кордоном за звинуваченнями, включаючи розкрадання, відмивання грошей, шахрайство та незаконне збагачення, які він заперечує.

Минулого тижня Інтерпол поширив «червоне повідомлення» після того, як французький суддя видав ордер щодо Саламеха, який не з'явився на допит до Парижа перед слідчими, які перевіряли його значні активи по всій Європі.

Червоне повідомлення Інтерполу не є міжнародним ордером на арешт, а вимагає від влади всього світу тимчасово затримувати людей в очікуванні можливої екстрадиції чи інших юридичних дій.

Французькі слідчі підозрюють, що протягом трьох десятиліть свого перебування на посаді голови центрального банку Саламех зловживав державними коштами для накопичення нерухомості та банківських активів, прихованих за допомогою складної та шахрайської фінансової мережі.

Ліван не видає своїх громадян, але Саламех може постати перед судом у Лівані, якщо місцеві судові органи вирішать, що звинувачення проти нього обґрунтовані.

Деталі

Суддя Імад Кабалан допитав Саламеха та «вирішив звільнити його до завершення розслідування, заборонити йому подорожувати та конфіскувати його ліванські та французькі паспорти», - повідомив представник суду AFP на умовах анонімності.

Активісти кажуть, що заборона на поїздки голови центрального банку допомагає захистити його від судового переслідування за кордоном, а також від можливого повалення інших членів політичного класу Лівану, який укорінився.

«Ліванська судова система, за винятком кількох суддів, показала, що вона не є незалежною. Вона упереджено ставиться до політиків, які керують нею так, як їм хочеться», - заявив адвокат та активіст Карім Дахер.

«Корумпований ліванський режим… не зацікавлений у тому, щоб Саламех постав перед судом за кордоном», - сказав він.

Також у середу Німеччина повідомила генерального прокурора Лівану про те, що вона також видала ордер на арешт Саламеха.

Доповнення

У березні 2022 року Франція, Німеччина та Люксембург конфіскували активи на суму 120 мільйонів євро (130 мільйонів доларів США) під час розслідування, пов'язаного з розслідуванням стану Саламеха.

У лютому Ліван звинуватив Саламеха у розтраті, відмиванні грошей та ухиленні від сплати податків у рамках власного розслідування.

Внутрішнє розслідування було розпочато після того, як прокурор Швейцарії звернувся за допомогою у розслідуванні руху коштів Саламеха та його брата на суму понад 300 мільйонів доларів.

З 2019 року Ліван поринув у економічну кризу, яку Світовий банк вважає однією із найважчих на планеті із середини 19 століття.