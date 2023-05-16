Франція видала ордер на арешт голови Центробанку Лівану
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Французький слідчий суддя у вівторок видав міжнародний ордер на арешт голови центрального банку Лівану Ріада Саламеха, повідомило джерело AFP, близьке до справи, пише УНН.
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За словами його адвоката, Саламех раніше не з'явився на допит французьких слідчих, які хочуть знати, як він накопичив значні активи по всій Європі.
Слідчі підозрюють Саламеха у створенні своєї мережі нерухомості та банківських активів за допомогою складної шахрайської фінансової системи та широкомасштабного нецільового використання ліванських державних коштів протягом трьох десятиліть його перебування на посаді голови центрального банку.
Цього тижня ліванське юридичне джерело повідомило AFP, що влада не вручила Саламеху повістку, попри чотири спроби поліції доставити її до центрального банку.
Після того, як Саламех не з'явився у вівторок, суддя, який веде справу, мав можливість видати новий порядок денний, але натомість вирішив видати міжнародний ордер на його арешт.
Принаймні двом людям було висунуто звинувачення у зв'язку з цією справою у Франції.
Додамо
У березні 2022 року Франція, Німеччина та Люксембург заморозили активи на суму 120 мільйонів євро (130 мільйонів доларів), які, як вважається, належать Саламеху, який керує центральним банком Лівану з 1993 року.