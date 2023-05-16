Франция выдала ордер на арест главы Центробанка Ливана

Детали

По словам его адвоката, Саламех ранее не явился на допрос французских следователей, которые хотят знать, как он накопил значительные активы по всей Европе.

Следователи подозревают Саламеха в создании своей сети недвижимости и банковских активов с помощью сложной мошеннической финансовой системы и широкомасштабного нецелевого использования ливанских государственных средств в течение трех десятилетий его пребывания на посту председателя центрального банка.

На этой неделе ливанский юридический источник сообщил AFP, что власти не вручили Саламеху повестку, несмотря на четыре попытки полиции доставить ее в центральный банк.

После того, как Саламех не явился во вторник, судья, ведущий дело, имел возможность выдать новую повестку дня, но вместо этого решил выдать международный ордер на его арест.

По крайней мере, двум людям были предъявлены обвинения в связи с этим делом во Франции.

Добавим

В марте 2022 года Франция, Германия и Люксембург заморозили активы на сумму 120 миллионов евро (130 миллионов долларов), которые, как считается, принадлежат Саламеху, который руководит центральным банком Ливана с 1993 года.