Ливан ввел запрет на въезд главы центрального банка после французского ордера на арест
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Ливанский судья запретил управляющему центральным банком страны Риаду Саламеху путешествовать через несколько дней после того, как Бейрут получил красное уведомление Интерпола после французского ордера на арест. Об этом УНН пишет ссылаясь на AFP.
Саламех стал объектом ряда судебных расследований как внутри страны, так и за рубежом по обвинениям, включая хищения, отмывание денег, мошенничество и незаконное обогащение, которые он отрицает.
На прошлой неделе Интерпол распространил «красное уведомление» после того, как французский судья выдал ордер в отношении Саламеха, который не явился на допрос в Париж перед следователями, которые проверяли его значительные активы по всей Европе.
Красное уведомление Интерпола не является международным ордером на арест, а требует от властей всего мира временно задерживать людей в ожидании возможной экстрадиции или других юридических действий.
Французские следователи подозревают, что в течение трех десятилетий своего пребывания на посту главы центрального банка Саламех злоупотреблял государственными средствами для накопления недвижимости и банковских активов, скрытых с помощью сложной и мошеннической финансовой сети.
Ливан не выдает своих граждан, но Саламех может предстать перед судом в Ливане, если местные судебные органы решат, что обвинения против него обоснованы.
Детали
Судья Имад Кабалан допросил Саламеха и «решил освободить его до завершения расследования, запретить ему путешествовать и конфисковать его ливанские и французские паспорта», — сообщил представитель суда AFP на условиях анонимности.
Активисты говорят, что запрет на поездки главы центрального банка помогает защитить его от судебного преследования за рубежом, а также от возможного свержения других членов укоренившегося политического класса Ливана.
«Ливанская судебная система, за исключением нескольких судей, показала, что она не является независимой. Она предвзято относится к политикам, которые управляют ею так, как им хочется», — заявил адвокат и активист Карим Дахер.
«Коррумпированный ливанский режим… не заинтересован в том, чтобы Саламех предстал перед судом за рубежом», — сказал он.
Также в среду Германия уведомила генерального прокурора Ливана о том, что она также выдала ордер на арест Саламеха.
Дополнение
В марте 2022 года Франция, Германия и Люксембург конфисковали активы на сумму 120 миллионов евро (130 миллионов долларов США) в ходе расследования, связанного с расследованием состояния Саламеха.
В феврале Ливан обвинил Саламеха в растрате, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов в рамках собственного расследования.
Внутреннее расследование было начато после того, как прокурор Швейцарии обратился за помощью в расследовании движения средств Саламеха и его брата на сумму более 300 миллионов долларов.
С 2019 года Ливан погрузился в экономический кризис, который Всемирный банк считает одним из самых тяжелых на планете с середины 19 века.