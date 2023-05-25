Ливан ввел запрет на въезд главы центрального банка после французского ордера на арест

Саламех стал объектом ряда судебных расследований как внутри страны, так и за рубежом по обвинениям, включая хищения, отмывание денег, мошенничество и незаконное обогащение, которые он отрицает.

На прошлой неделе Интерпол распространил «красное уведомление» после того, как французский судья выдал ордер в отношении Саламеха, который не явился на допрос в Париж перед следователями, которые проверяли его значительные активы по всей Европе.

Красное уведомление Интерпола не является международным ордером на арест, а требует от властей всего мира временно задерживать людей в ожидании возможной экстрадиции или других юридических действий.

Французские следователи подозревают, что в течение трех десятилетий своего пребывания на посту главы центрального банка Саламех злоупотреблял государственными средствами для накопления недвижимости и банковских активов, скрытых с помощью сложной и мошеннической финансовой сети.

Ливан не выдает своих граждан, но Саламех может предстать перед судом в Ливане, если местные судебные органы решат, что обвинения против него обоснованы.

Детали

Судья Имад Кабалан допросил Саламеха и «решил освободить его до завершения расследования, запретить ему путешествовать и конфисковать его ливанские и французские паспорта», — сообщил представитель суда AFP на условиях анонимности.

Активисты говорят, что запрет на поездки главы центрального банка помогает защитить его от судебного преследования за рубежом, а также от возможного свержения других членов укоренившегося политического класса Ливана.

«Ливанская судебная система, за исключением нескольких судей, показала, что она не является независимой. Она предвзято относится к политикам, которые управляют ею так, как им хочется», — заявил адвокат и активист Карим Дахер.

«Коррумпированный ливанский режим… не заинтересован в том, чтобы Саламех предстал перед судом за рубежом», — сказал он.

Также в среду Германия уведомила генерального прокурора Ливана о том, что она также выдала ордер на арест Саламеха.

Дополнение

В марте 2022 года Франция, Германия и Люксембург конфисковали активы на сумму 120 миллионов евро (130 миллионов долларов США) в ходе расследования, связанного с расследованием состояния Саламеха.

В феврале Ливан обвинил Саламеха в растрате, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов в рамках собственного расследования.

Внутреннее расследование было начато после того, как прокурор Швейцарии обратился за помощью в расследовании движения средств Саламеха и его брата на сумму более 300 миллионов долларов.

С 2019 года Ливан погрузился в экономический кризис, который Всемирный банк считает одним из самых тяжелых на планете с середины 19 века.