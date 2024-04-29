Люди з великими статками розуміють, що Крим для інвестицій ризикований - Плетенчук
Київ • УНН
Люди з великими статками розуміють, що Крим є ризикованим для інвестицій через триваючий конфлікт і потенційне руйнування Кримського мосту.
Люди які мають хоч якісь статки або великі статки оцінюючи ризики розуміють, що територія Криму для інвестицій м'яко кажучи ризикована. Про це повідомив речник Сил оборони "Півдня" Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
На запитання, як в командуванні Сил оборони "Півдня" дивляться на Кримський міст, Плетенчук відповів:
У нас позиція загальнодержавна, спільна, яку озвучив наш Президент, що ця споруда там абсолютно немає знаходитися й абсолютно зайва
За його словами, люди які мають хоч якісь статки або великі статки оцінюючи ризики розуміють, що територія Криму для інвестицій м'яко кажучи ризикована.
Поки що все це розглядається росіянами в якості жартів, але місцеві маклери вже давно жаліються на те, що впали продажі й багато обєктів нерухомості комерційної виставляється на продаж. Люди які мають хоч якісь статки або мають великі статки вони оцінюючи ризики розуміють, що ця територія для інвестицій м'яко кажучи ризикована
Доповнення
Ексміністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс пожартував на своїй сторінці у соцмережі X про майбутнє знищення Кримського мосту. У кремлі на жарт політика відповіли погрозами.
The Guardian з посиланням на анонімних високопосадовців в ГУР повідомляло, що Україна планує зруйнувати Кримський міст у першій половині 2024 року.
Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов коментуючи статтю The Guardian, зазначав, що Кримський міст є військовою ціллю, яка підлягає знищенню. Це не нова інформація.