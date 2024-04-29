Ексглава МЗС Литви пожартував про знищення Кримського мосту. У москві відповіли погрозами
Київ • УНН
Колишній міністр закордонних справ Литви пожартував про майбутнє руйнування Кримського мосту, у москві натомість почали погрожувати дипломату.
Ексміністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс пожартував на своїй сторінці у соцмережі X про майбутнє знищення Кримського мосту. У кремлі на жарт політика відповіли погрозами. Про це пише УНН.
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Лінкявічюс, який нині обіймає посаду посла Литви у Швеції, виставив на своїй сторінці фото Кримського мосту з іронічним жартом. Окрім мосту, політик прикріпив фото запуску ракети з HIMARS та президента рф володимира путіна.
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Відповідь рф
У москві натомість відповіли погрозами та образами убік литовця. Зокрема, перший заступник постійного представника рф при ООН дмитро полянський назвав Лінкявічюса "прибалтійською американською болонкою".
американські болонки... шалено гавкають, але жалібно нитимуть пізніше, коли настане судний день, і вони пошкодують про всі подібні помилки
Нагадаємо
Голова СБУ Василь Малюк заявив, що Кримський міст "приречений" після успішних атак морських безпілотників СБУ, які підірвали його уявну невразливість і вплинули на російську логістику.