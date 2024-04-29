Экс-глава МИД Литвы пошутил об уничтожении Крымского моста. В москве ответили угрозами

Экс-министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс пошутил на своей странице в соцсети X о будущем уничтожении Крымского моста. В кремле на шутку политика ответили угрозами. Об этом пишет УНН.

Детали

Линкявичюс, который сейчас занимает должность посла Литвы в Швеции, выставил на своей странице фото Крымского моста с ироничной шуткой. Кроме моста, политик прикрепил фото запуска ракеты с HIMARS и президента рф Владимира Путина.

Если кто-то еще не успел сфотографироваться на Керченском мосту, то еще есть время - написал бывший глава МИД Литвы.

Украинская разведка хочет уничтожить Крымский мост в первом полугодии этого года - The Guardian

Ответ рф

В Москве взамен ответили угрозами и оскорблениями в сторону литовца. В частности, первый заместитель постоянного представителя рф при оон дмитрий полянский назвал Линкявичюса "прибалтийской американской болонкой".

американские болонки... безумно лают, но будут жалобно ныть позже, когда наступит судный день, и они пожалеют обо всех подобных ошибках - заявил Полянский в своей заметке в соцсети X.

Напомним

Глава СБУ Василий Малюк заявил, что Крымский мост "обречен" после успешных атак морских беспилотников СБУ, которые подорвали его мнимую неуязвимость и повлияли на российскую логистику.