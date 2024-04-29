Люди с большим состоянием понимают, что Крым для инвестиций рискованный - Плетенчук

Люди которые имеют хоть какое-то состояние или большое состояние оценивая риски понимают, что территория Крыма для инвестиций мягко говоря рискованная. Об этом сообщил представитель Сил обороны "Юга" Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

На вопрос, как в командовании Сил обороны "Юга" смотрят на Крымский мост, Плетенчук ответил:

У нас позиция общегосударственная, общая, которую озвучил наш Президент, что это сооружение там совершенно не должно находиться и абсолютно лишнее - сказал он.

По его словам, люди которые имеют хоть какое-то состояние или большое состояние оценивая риски понимают, что территория Крыма для инвестиций мягко говоря рискованная.

Пока все это рассматривается россиянами в качестве шуток, но местные маклеры уже давно жалуются на то, что упали продажи и много объектов недвижимости коммерческой выставляется на продажу. Люди которые имеют хоть какое-то состояние или имеют большое состояние они оценивая риски понимают, что эта территория для инвестиций мягко говоря рискованная - сказал Плетенчук.

Дополнение

Экс-министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс пошутил на своей странице в соцсети X о будущем уничтожении Крымского моста. В кремле на шутку политика ответили угрозами.

The Guardian со ссылкой на анонимных высокопоставленных чиновников в ГУР сообщало, что Украина планирует разрушить Крымский мост в первой половине 2024 года.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов комментируя статью The Guardian, отмечал, что Крымский мост является военной целью, которая подлежит уничтожению. Это не новая информация.