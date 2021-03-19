"Літаючі швидкі": як працюватимуть пілотні проекти МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У квітні в Україні запрацює пілотний проект із аеромедичної евакуації, який у 2021 році буде реалізований у Львівській та у Київській області. Про це на брифінгу в п’ятницю розповів заступник Міністра охорони здоров’я України Ігор Іващенко, передає кореспондент УНН.
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Так, Іващенко нагадав про затвердження Кабінетом міністрів України постанови про деякі питання створення єдиного аеромедичного простору в Україні.
“Плануючи дизайн нашого єдиного аеромедичного простору, ми передусім зосередились на двох компонентах. Перший — це пілотний проект із аеромедичної евакуації, який у 2021 році буде реалізований у Львівській та у Київській області, інший компонент — це застосування авіації для розвитку системи трансплантації в Україні”, — сказав заступник міністра.
Деталі
Зі слів Іващенка, технічну можливість реалізувати такий пілотний проект МОЗ отримало завдяки прямій підтримці цієї ідеї зі сторони міністерства внутрішніх справ та Національної поліції України, які погодились виділити МОЗ два сучасні гелікоптери Н145 та організувати цілодобове чергування авіаційного персоналу для виконання завдань із аеромедичної евакуації.
Щодо взаємодії з національною системою трансплантації та розвитку її, МОЗ отримав підтримку ДСНС, ДПСУ та Нацгвардії. Їхня діяльність буде направлена на те, щоб забезпечити транспортування донорського серця, оскільки є вимоги при таких трансплантаціях, щоб донорське серце було транспортоване протягом двох годин.
“Як фактично буде виглядати реалізація даного пілотного проекту на практиці. З 1 квітня 2021 року передбачається, що паціенти з інсультами, інфарктами, іншими загрозливими станами для здоров’я та життя, у Львівській області зможуть окрім традиційного наземного транспортування автомобілями швидкої, розраховувати також на повітряне транспортування медичним гелікоптером”, — повідомив заступник міністра.
Він додав, що з 1 травня до даного проекту також приєднається Київська область та місто Київ.
Крім того, можливістю міжгоспітального транспортування будуть охоплені усі прилеглі до пілотних регіонів обласні центри та повністю територія українських Карпат.
Що було раніше
Урядом цього тижня було підтримано створення Єдиного аеромедичного простору, що передбачає введення системи аеромедичної евакуації та авіаційне транспортування анатомічних матеріалів реципієнтів.