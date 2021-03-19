"Літаючі швидкі": як працюватимуть пілотні проекти МОЗ

КИЇВ. 19 березня. УНН. У квітні в Україні запрацює пілотний проект із аеромедичної евакуації, який у 2021 році буде реалізований у Львівській та у Київській області. Про це на брифінгу в п’ятницю розповів заступник Міністра охорони здоров’я України Ігор Іващенко, передає кореспондент УНН.