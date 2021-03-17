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В Україні відновлюється система аеромедичної евакуації: "пілот" запустять у 7 областях

В Україні відновлюється система аеромедичної евакуації: "пілот" запустять у 7 областях

Київ • УНН

 • 14858 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Урядом було підтримано створення Єдиного аеромедичного простору, який передбачатиме запровадження системи аеромедичної евакуації та авіаційне транспортування анатомічних матеріалів реципієнтів. з 1 квітня пілотний проект запускається у Львівському регіоні - це 7 областей. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає УНН з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Деталі

Аваков повідомив, що йдеться про абсолютно новий рівень надання екстреної медичної допомоги, при якій людина отримає лікарську допомогу або буде доставлена в медзаклад з будь-якого, навіть найвіддаленішого, куточка країни. Друга складова цієї програми - підтримка вітчизняної трансплантології. Це та галузь медицини, де успіх критично залежить, зокрема, від швидкості доставлення реципієнта або органу до місця операції.

Аваков розповів, що на першому етапі пілотного запровадження аеромедичної евакуації буде залучено нові сучасні гелікоптери Airbus H-145, які базуватимуться у містах Львів та Київ.

Цитата:

"Єдина система авіаційної безпеки та цивільного захисту МВС вийшла на новий рівень. Сьогодні Кабмін підтримав ініціативу МВС щодо створення Єдиного аеромедичного простору України: разом з Міністерством охорони здоров'я ми запускаємо систему аеромедичної евакуації та підтримки трансплантології силами авіації МВС. Вже з 1 квітня ми запускаємо пілотний проєкт у Львівському регіоні - це 7 областей: Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Волинська, Рівненська, Тернопільська і Чернівецька області. А з 1 травня вже підключаємо Київський регіон, він забезпечить допомогою Київську, Вінницьку, Житомирську, Кіровоградську, Полтавську, Сумську, Чернігівську області та місто Київ. Сьогодні цілком готові до роботи дві вертолітні бази - у Львові та Києві. Далі система аеромедичної евакуації охопить всю Україну", - розповів глава МВС.

За його словами, вже на першому етапі як мінімум 7 мільйонів українців зможуть отримати максимально швидкий доступ до медичної допомоги в ситуаціях, які загрожують їх життю і здоров'ю.

Зазначається, що цей проєкт – перший крок для повноцінного запуску системи аеромедичної евакуації на всій території України.

Доповнення

Міністерство внутрішніх справ України цьогоріч запускає два проекти — систему аеромедичної евакуації та реформування гідрометеорологічної служби ДСНС.

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