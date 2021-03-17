В Украине возобновляется система аэромедицинской эвакуации: "пилот" запустят в 7 областях

Детали

Аваков сообщил, что речь идет о совершенно новом уровене предоставления экстренной медицинской помощи, при которой человек получит врачебную помощь или будет доставлен в медучреждение из любого, даже самого отдаленного, уголка страны. Вторая составляющая этой программы - поддержка отечественной трансплантологии. Это та область медицины, где успех критически зависит, в частности, от скорости доставки реципиента или органа к месту операции.

Аваков рассказал, что на первом этапе пилотного внедрения аэромедицинской эвакуации будут привлечены новые современные вертолеты Airbus H-145, которые будут базироваться в городах Львов и Киев.

Цитата:

"Единая система авиационной безопасности и защиты МВД вышла на новый уровень. Сегодня Кабмин поддержал инициативу МВД о создании Единого аэромедицинского пространства Украины: вместе с Министерством здравоохранения мы запускаем систему аэромедицинской эвакуации и поддержки трансплантологии силами авиации МВД. Уже с 1 апреля мы запускаем пилотный проект во Львовском регионе - это 7 областей: Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Волынская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области. А с 1 мая уже подключаем Киевский регион, он обеспечит помощью Киевскую, Винницкую, Житомирскую, Кировоградскую, Полтавскую, Сумскую, Черниговскую области и город Киев. Сегодня полностью готовы к работе две вертолетные базы - во Львове и Киеве. Далее система аэромедицинской эвакуации охватит всю Украину", - рассказал глава МВД.

По его словам, уже на первом этапе как минимум 7 миллионов украинцев смогут получить максимально быстрый доступ к медицинской помощи в ситуациях, угрожающих их жизни и здоровью.

Отмечается, что этот проект - первый шаг для полноценного запуска системы аэромедицинской эвакуации на всей территории Украины.

Дополнение

Министерство внутренних дел Украины в этом году запускает два проекта - систему аэромедицинской эвакуации и реформирования гидрометеорологической службы ГСЧС.



