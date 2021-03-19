"Летающие скорые": как работать пилотные проекты Минздрава

КИЕВ. 19 марта. УНН. В апреле в Украине заработает пилотный проект по аэромедицинской эвакуации, который в 2021 году будет реализован во Львовской и в Киевской области. Об этом на брифинге в пятницу рассказал заместитель Министра здравоохранения Украины Игорь Иващенко, передает корреспондент УНН.