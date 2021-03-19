"Летающие скорые": как работать пилотные проекты Минздрава

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КИЕВ. 19 марта. УНН. В апреле в Украине заработает пилотный проект по аэромедицинской эвакуации, который в 2021 году будет реализован во Львовской и в Киевской области. Об этом на брифинге в пятницу рассказал заместитель Министра здравоохранения Украины Игорь Иващенко, передает корреспондент УНН.

Цитата

Так, Иващенко напомнил об утверждении Кабинетом министров Украины постановления о некоторых вопросах создания единого аэромедицинского пространства в Украине.

“Планируя дизайн нашего единого аэромедицинского пространства, мы прежде всего сосредоточились на двух компонентах. Первый — это пилотный проект по аэромедицинской эвакуации, который в 2021 году будет реализован во Львовской и в Киевской области, другой компонент — это применение авиации для развития системы трансплантации в Украине”, — сказал замминистра.

Детали

По словам Иващенко, техническую возможность реализовать такой пилотный проект Минздрав получил благодаря прямой поддержке этой идеи со стороны министерства внутренних дел и Национальной полиции Украины, согласившихся выделить Минздраву два современных вертолета Н145 и организовать круглосуточное дежурство авиационного персонала для выполнения задач по аэромедицинской эвакуации.

По взаимодействию с национальной системой трансплантации и развития ее, Минздрав получил поддержку ГСЧС, ГНСУ и Нацгвардии. Их деятельность будет направлена на то, чтобы обеспечить транспортировку донорского сердца, поскольку есть требования при таких трансплантациях, чтобы донорское сердце было транспортировано в течение двух часов.

“Как фактически будет выглядеть реализация данного пилотного проекта на практике. С 1 апреля 2021 года предполагается, что пациенты с инсультами, инфарктами, другими угрожающими состояниями для здоровья и жизни, во Львовской области смогут кроме традиционной наземной транспортировки автомобилями скорой, рассчитывать также на воздушную транспортировки медицинским вертолетом”, — сообщил замминистра.

Он добавил, что с 1 мая к данному проекту также присоединится Киевская область и город Киев.

Кроме того, возможностью мижгоспитальной транспортировки будут охвачены все прилегающие к пилотным регионам областные центры и полностью территория украинских Карпат.

Что было раньше

Правительством на этой неделе было поддержано создание Единого аэромедицинского пространства, предусматривающий введение системы аэромедицинской эвакуации и авиационной транспортировки анатомических материалов реципиентов.

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