Ексклюзив
07:25 • 822 перегляди
Перші осінні заморозки: чи є загроза для врожаю фруктів та овочів
06:49 • 2052 перегляди
Ще два пакети у межах PURL узгоджуються з американською стороною - Зеленський
04:27 • 11629 перегляди
На Сумщині внаслідок удару дрона загинула вся родина з двома дітьми - ОВАPhoto
04:06 • 17124 перегляди
ЄС розгляне створення "стіни дронів" та щита ППО на зустрічі в Копенгагені - Bloomberg
Ексклюзив
29 вересня, 14:44 • 49045 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Ексклюзив
29 вересня, 14:40 • 99945 перегляди
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
29 вересня, 13:55 • 54904 перегляди
Шестиденний блекаут на ЗАЕС: у Держатомрегулювання попередили про серйозні загрози для ядерної та радіаційної безпеки
Ексклюзив
29 вересня, 12:39 • 55294 перегляди
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби
29 вересня, 11:33 • 57900 перегляди
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися
29 вересня, 10:00 • 30638 перегляди
ЄС планує обмежити пересування російських дипломатів у Європі через загрозу підривної діяльності
Літак WizzAir, який летів до Барселони, повернувся до аеропорту Варшави через технічну несправність

Київ • УНН

 1046 перегляди

Літак WizzAir, що летів з Варшави до Барселони, був змушений повернутися до аеропорту польської столиці через технічну несправність. Понад 150 пасажирів перебували на борту, рейс, ймовірно, скасують.

Літак WizzAir, який летів до Барселони, повернувся до аеропорту Варшави через технічну несправність

Літак авіакомпанії WizzAir, що виконував рейс з Варшави до іспанської Барселони, був змушений, через технічну несправність, повернутись до аеропорту польської столиці . Про це повідомляє RMF FM, пише УНН.

Деталі

Понад 150 пасажирів перебували на борту літака, який близько 6-ї ранку був змушений повернутися до аеропорту імені Фридерика Шопена у Варшаві. Це сталося одразу після зльоту.

Йдеться про літак авіакомпанії WizzAir, який вилетів о 5:35 і був першим рейсом цього ранку після нічної перерви.

Як зазначили у пресслужбі аеропорту, літак приземлився безпечно. За даними, RMF FM, причиною інциденту стала технічна несправність літака.

Повідомляється, що вівторковий рейс з Варшави до Барселони, найімовірніше, буде скасований.

"У подібних надзвичайних випадках в аеропорту можуть запроваджувати один із трьох рівнів загрози. Сьогодні було вирішено запровадити перший, найнижчий рівень — так звану локальну готовність. Цю процедуру скасували до 7-ї ранку", - зазначило видання.

Нагадаємо

29 вересня пасажирський літак Norwegian, що прямував з Осло до Бардуфосса, був розвернутий через виявлення невідомого дрона. Один з аеропортів тимчасово закрили з міркувань безпеки.

Ольга Розгон

