Літак WizzAir, який летів до Барселони, повернувся до аеропорту Варшави через технічну несправність
Київ • УНН
Літак WizzAir, що летів з Варшави до Барселони, був змушений повернутися до аеропорту польської столиці через технічну несправність. Понад 150 пасажирів перебували на борту, рейс, ймовірно, скасують.
Літак авіакомпанії WizzAir, що виконував рейс з Варшави до іспанської Барселони, був змушений, через технічну несправність, повернутись до аеропорту польської столиці . Про це повідомляє RMF FM, пише УНН.
Деталі
Понад 150 пасажирів перебували на борту літака, який близько 6-ї ранку був змушений повернутися до аеропорту імені Фридерика Шопена у Варшаві. Це сталося одразу після зльоту.
Йдеться про літак авіакомпанії WizzAir, який вилетів о 5:35 і був першим рейсом цього ранку після нічної перерви.
Як зазначили у пресслужбі аеропорту, літак приземлився безпечно. За даними, RMF FM, причиною інциденту стала технічна несправність літака.
Повідомляється, що вівторковий рейс з Варшави до Барселони, найімовірніше, буде скасований.
"У подібних надзвичайних випадках в аеропорту можуть запроваджувати один із трьох рівнів загрози. Сьогодні було вирішено запровадити перший, найнижчий рівень — так звану локальну готовність. Цю процедуру скасували до 7-ї ранку", - зазначило видання.
