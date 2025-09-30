Самолет WizzAir, летевший в Барселону, вернулся в аэропорт Варшавы из-за технической неисправности
Киев • УНН
Самолет WizzAir, летевший из Варшавы в Барселону, был вынужден вернуться в аэропорт польской столицы из-за технической неисправности. Более 150 пассажиров находились на борту, рейс, вероятно, отменят.
Самолет авиакомпании WizzAir, выполнявший рейс из Варшавы в испанскую Барселону, был вынужден из-за технической неисправности вернуться в аэропорт польской столицы. Об этом сообщает RMF FM, пишет УНН.
Детали
Более 150 пассажиров находились на борту самолета, который около 6 утра был вынужден вернуться в аэропорт имени Фридерика Шопена в Варшаве. Это произошло сразу после взлета.
Речь идет о самолете авиакомпании WizzAir, который вылетел в 5:35 и был первым рейсом этим утром после ночного перерыва.
Как отметили в пресс-службе аэропорта, самолет приземлился безопасно. По данным RMF FM, причиной инцидента стала техническая неисправность самолета.
Сообщается, что вторничный рейс из Варшавы в Барселону, скорее всего, будет отменен.
"В подобных чрезвычайных случаях в аэропорту могут вводить один из трех уровней угрозы. Сегодня было решено ввести первый, самый низкий уровень — так называемую локальную готовность. Эту процедуру отменили до 7 утра", - отметило издание.
