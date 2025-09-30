Самолет WizzAir, летевший в Барселону, вернулся в аэропорт Варшавы из-за технической неисправности

$41.320.16
04:27 • 10899 просмотра
В Сумской области в результате удара дрона погибла вся семья с двумя детьми - ОВАPhoto
04:06 • 16157 просмотра
ЕС рассмотрит создание "стены дронов" и щита ПВО на встрече в Копенгагене - Bloomberg
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 48047 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
29 сентября, 13:55 • 54505 просмотра
Шестидневный блэкаут на ЗАЭС: в Госатомрегулировании предупредили о серьезных угрозах для ядерной и радиационной безопасности
Эксклюзив
29 сентября, 12:39 • 54666 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
29 сентября, 11:33 • 57316 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться
29 сентября, 10:00 • 30581 просмотра
ЕС планирует ограничить передвижение российских дипломатов в Европе из-за угрозы подрывной деятельности
29 сентября, 07:20 • 25858 просмотра
Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории
29 сентября, 06:17 • 17960 просмотра
Золото установило исторический рекорд в $3800 за унцию: какова причина
29 сентября, 05:05 • 31345 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Популярные новости
Украинские бойцы уничтожили две российские РСЗО ТОС-1А "Солнцепёк" на Купянском направленииVideo29 сентября, 21:48 • 7468 просмотра
Украинцу грозит 4 года тюрьмы за поджог Ikea в Вильнюсе - LRT29 сентября, 23:15 • 11947 просмотра
Украинские бойцы сдерживают атаки врага вблизи Серебрянки - DeepState29 сентября, 23:40 • 4398 просмотра
Россия готовится к усилению авиаударов и увеличению количества средств поражения в Украине30 сентября, 00:34 • 13291 просмотра
В оккупированном Донецке детей заставляют развозить воду вместо учебы - ЦНС01:57 • 10071 просмотра
публикации
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 48051 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
Эксклюзив
29 сентября, 12:39 • 54670 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться29 сентября, 11:33 • 57319 просмотра
Сравнение цен на лекарства: как доступные аналоги вытесняют брендовые препаратыPhoto29 сентября, 10:29 • 43690 просмотра
Рейдерство вместо правосудия: история десятилетнего преследования НАБУ бизнесмена Федорычева29 сентября, 10:08 • 33547 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Джей Ди Вэнс
Майк Джонсон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Белый дом
Государственная граница Украины
УНН Lite
Самое трудное решение в жизни: известный гонщик Хэмилтон поделился печальной новостью о своем псе РоскоVideo29 сентября, 15:05 • 15754 просмотра
Трамп пригрозил 100% пошлинами на иностранные фильмы29 сентября, 13:59 • 18253 просмотра
Виктория Бекхэм намекнула на воссоединение Spice Girls на концерте Oasis - Daily MailPhoto29 сентября, 10:42 • 30929 просмотра
Bad Bunny станет хедлайнером шоу в перерыве Супербоула 2026 года29 сентября, 07:05 • 39237 просмотра
В США задержали боксера Теренса Кроуфорда в его день рождения: что известноPhotoVideo29 сентября, 01:17 • 36193 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Хранитель
Шахед-136
Нефть марки Brent
YouTube

Самолет WizzAir, летевший в Барселону, вернулся в аэропорт Варшавы из-за технической неисправности

Киев • УНН

 • 916 просмотра

Самолет WizzAir, летевший из Варшавы в Барселону, был вынужден вернуться в аэропорт польской столицы из-за технической неисправности. Более 150 пассажиров находились на борту, рейс, вероятно, отменят.

Самолет WizzAir, летевший в Барселону, вернулся в аэропорт Варшавы из-за технической неисправности

Самолет авиакомпании WizzAir, выполнявший рейс из Варшавы в испанскую Барселону, был вынужден из-за технической неисправности вернуться в аэропорт польской столицы. Об этом сообщает RMF FM, пишет УНН.

Детали

Более 150 пассажиров находились на борту самолета, который около 6 утра был вынужден вернуться в аэропорт имени Фридерика Шопена в Варшаве. Это произошло сразу после взлета.

Речь идет о самолете авиакомпании WizzAir, который вылетел в 5:35 и был первым рейсом этим утром после ночного перерыва.

Как отметили в пресс-службе аэропорта, самолет приземлился безопасно. По данным RMF FM, причиной инцидента стала техническая неисправность самолета.

Сообщается, что вторничный рейс из Варшавы в Барселону, скорее всего, будет отменен.

"В подобных чрезвычайных случаях в аэропорту могут вводить один из трех уровней угрозы. Сегодня было решено ввести первый, самый низкий уровень — так называемую локальную готовность. Эту процедуру отменили до 7 утра", - отметило издание.

Напомним

29 сентября пассажирский самолет Norwegian, направлявшийся из Осло в Бардуфосс, был развернут из-за обнаружения неизвестного дрона. Один из аэропортов временно закрыли из соображений безопасности.

Ольга Розгон

Новости Мира
Wizz Air
Варшава