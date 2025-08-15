$41.450.06
12:08 • 40030 перегляди
Трамп вилетів до Аляски для переговорів з путіним Photo
11:40 • 39539 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
11:14 • 63017 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
09:59 • 41481 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
09:48 • 68964 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 37401 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50 • 71046 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
15 серпня, 03:55 • 101395 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
15 серпня, 03:09 • 58586 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 210762 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Літак путіна вилетів із магадана і за кілька годин сяде в Анкориджі

Київ • УНН

 • 322 перегляди

Літак Ту-124ПУ російського диктатора володимира путіна на борту вилетів з Магадану до Аляски. Він проведе переговори з президентом США Дональдом Трампом.

Літак путіна вилетів із магадана і за кілька годин сяде в Анкориджі

Літак Ту-124ПУ російського диктатора володимира путіна вилетів із російського магадану, де путін "вшанував пам’ять російських та американських льотчиків", до Аляски на переговори з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє УНН з посиланням на Flightradar.

Деталі

За даними Flightradar, спецборт RA-64531 вилетів з аеропорту "Магадан", що у смт. сокол і взяв курс на Анкорідж, Аляска, і прибуде приблизно через чотири години – близько десятої ранку за місцевим часом. Наразі літак пролітає над камчаткою.

Доповнення

Сайт кремля повідомляв, що путін дорогою до Аляски приземлився у магадані, щоб вшанувати пам’ять російських та американських льотчиків.

"Пам'ятник присвячений подвигу пілотів авіатраси Аляска – Сибір, по якій в роки Другої світової війни радянські та американські військовослужбовці переганяли винищувачі та бомбардувальники, що поставлялися з США до СРСР за ленд-лізом. Монумент увічнює історію співпраці двох країн, зображуючи момент рукостискання радянського і американського льотчиків на тлі вертикально встановленого крила літака", - заявили у кремлі.

Нагадаємо

Літак російського диктатора володимира путіна має приземлитися в Анкориджі рівно об 11.00 за місцевим часом (22:00 за Києвом). Біля трапу його зустріне президент США Дональд Трамп.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Друга світова війна
Володимир Путін
Аляска
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Київ