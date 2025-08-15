Літак путіна вилетів із магадана і за кілька годин сяде в Анкориджі
Київ • УНН
Літак Ту-124ПУ російського диктатора володимира путіна вилетів із російського магадану, де путін "вшанував пам’ять російських та американських льотчиків", до Аляски на переговори з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє УНН з посиланням на Flightradar.
Деталі
За даними Flightradar, спецборт RA-64531 вилетів з аеропорту "Магадан", що у смт. сокол і взяв курс на Анкорідж, Аляска, і прибуде приблизно через чотири години – близько десятої ранку за місцевим часом. Наразі літак пролітає над камчаткою.
Доповнення
Сайт кремля повідомляв, що путін дорогою до Аляски приземлився у магадані, щоб вшанувати пам’ять російських та американських льотчиків.
"Пам'ятник присвячений подвигу пілотів авіатраси Аляска – Сибір, по якій в роки Другої світової війни радянські та американські військовослужбовці переганяли винищувачі та бомбардувальники, що поставлялися з США до СРСР за ленд-лізом. Монумент увічнює історію співпраці двох країн, зображуючи момент рукостискання радянського і американського льотчиків на тлі вертикально встановленого крила літака", - заявили у кремлі.
Нагадаємо
Літак російського диктатора володимира путіна має приземлитися в Анкориджі рівно об 11.00 за місцевим часом (22:00 за Києвом). Біля трапу його зустріне президент США Дональд Трамп.