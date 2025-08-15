Самолет Путина вылетел из Магадана и через несколько часов приземлится в Анкоридже

Самолет Ту-124ПУ российского диктатора Владимира Путина вылетел из российского Магадана, где Путин "почтил память российских и американских летчиков", на Аляску для переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Flightradar.

Детали

По данным Flightradar, спецборт RA-64531 вылетел из аэропорта "Магадан", что в пгт. Сокол, и взял курс на Анкоридж, Аляска, и прибудет примерно через четыре часа – около десяти утра по местному времени. Сейчас самолет пролетает над Камчаткой.

Дополнение

Сайт Кремля сообщал, что Путин по дороге на Аляску приземлился в Магадане, чтобы почтить память российских и американских летчиков.

"Памятник посвящен подвигу пилотов авиатранспортной трассы Аляска – Сибирь, по которой в годы Второй мировой войны советские и американские военнослужащие перегоняли истребители и бомбардировщики, поставлявшиеся из США в СССР по ленд-лизу. Монумент увековечивает историю сотрудничества двух стран, изображая момент рукопожатия советского и американского летчиков на фоне вертикально установленного крыла самолета", - заявили в Кремле.

Напомним

Самолет российского диктатора Владимира Путина должен приземлиться в Анкоридже ровно в 11:00 по местному времени (22:00 по Киеву). У трапа его встретит президент США Дональд Трамп.