Самолет Путина вылетел из Магадана и через несколько часов приземлится в Анкоридже
Киев • УНН
Самолет Ту-124ПУ российского диктатора Владимира Путина на борту вылетел из Магадана на Аляску. Он проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом.
Самолет Ту-124ПУ российского диктатора Владимира Путина вылетел из российского Магадана, где Путин "почтил память российских и американских летчиков", на Аляску для переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Flightradar.
Детали
По данным Flightradar, спецборт RA-64531 вылетел из аэропорта "Магадан", что в пгт. Сокол, и взял курс на Анкоридж, Аляска, и прибудет примерно через четыре часа – около десяти утра по местному времени. Сейчас самолет пролетает над Камчаткой.
Дополнение
Сайт Кремля сообщал, что Путин по дороге на Аляску приземлился в Магадане, чтобы почтить память российских и американских летчиков.
"Памятник посвящен подвигу пилотов авиатранспортной трассы Аляска – Сибирь, по которой в годы Второй мировой войны советские и американские военнослужащие перегоняли истребители и бомбардировщики, поставлявшиеся из США в СССР по ленд-лизу. Монумент увековечивает историю сотрудничества двух стран, изображая момент рукопожатия советского и американского летчиков на фоне вертикально установленного крыла самолета", - заявили в Кремле.
Напомним
Самолет российского диктатора Владимира Путина должен приземлиться в Анкоридже ровно в 11:00 по местному времени (22:00 по Киеву). У трапа его встретит президент США Дональд Трамп.