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Лише 20% забудовників пропонують спільні з банками іпотечні програми

Лише 20% забудовників пропонують спільні з банками іпотечні програми

Київ • УНН

 • 6581 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Іпотека залишається все ще слаборозвиненою і не дуже доступною. І хоча будівельні компанії намагаються розвивати цей напрямок, на сьогоднішній день 20% з них мають спільні програми іпотечного кредитування з банками. Про це йдеться у статті профільного сайту Build Portal, передає УНН.

За даними ріелторів, сьогодні тільки 3% житла у Києві та столичній області купується за допомогою банків і оформлення іпотечних кредитів.

Тому в нашій країні з кожним роком і кожним місяцем збільшує свої обороти кампанія з видачі безвідсоткових або низьковідсоткових розстрочок і кредитів безпосередньо самими компаніями-забудовниками терміном на 5-7-9 років. Причому і цей термін має стійку тенденцію до збільшення.

Сьогодні девелопери пропонують так звану програму по "розтермінуванню". Забудовник часто пропонує своєму потенційному клієнтові безвідсоткове обслуговування на початкових етапах будівництва житла. Чим ближче підходить час здачі об'єкта в експлуатацію, тим, відповідно, і стає вищою вартість житла. Ціна за квадратний метр під час будівництва будинків нижче, і у покупця є з чого вибрати. А на суму, яку залишилося доплатити до моменту здачі житла в експлуатацію, не сплачуються відсотки, і оплачена вартість житла не зміниться у процесі будівництва. Також великим плюсом для інвестора в будівництво є те, що на відміну від банків, будівельна компанія не вимагає у потенційного покупця довідки про доходи і цілої низки інших документів. Не потрібні й поручителі. Крім того, під час такої розстрочки, за словами одного з керівників "Українського клубу нерухомості" Ольги Соловей, можна обрати зручний індивідуальний графік оплати розстрочки, наприклад, щомісячно або щоквартально.

Однак експерт зазначає, що все-таки банки намагаються підтримувати хоча б мінімальний процес кредитування населення.

"Уже зараз 20% компаній-забудовників Києва і столичної області мають спільні програми з комерційними банками з оформлення іпотечних кредитів. У порівнянні з минулим роком кількість таких компаній збільшилася на 5%, і ця тенденція з кожним місяцем лише зміцнюється", - підкреслює Ольга Соловей.

Нагадаємо, заступник голови Офісу президента Олексій Гончарук нещодавно заявив, що наступного року українці зможуть скористатися іпотекою під 12-13% у гривні.

На сьогодні номінальні річні ставки по іпотечних кредитах в українських банках становлять близько 20% річних без урахування комісій та інших додаткових платежів.

Всього ж в Україні, за оцінками експертів, не більше 10 банків працюють у сфері іпотечного кредитування, і вони ретельно підходять до підбору компанії забудовника, яка стане їхнім партнером, обираючи тільки надійних. Більшість іпотечних кредитів видаються в рамках програм співпраці банків з окремими забудовниками, наприклад, такі програми має ХК "Київміськбуд", що пропонує також придбання житла в розстрочку.

Експерти з нерухомості позитивно оцінюють таку співпрацю забудовників і банків, однак, такі програми не мають масштабного впливу на ринок у цілому. На думку експерта Сергія Костецького, розвиток іпотечного кредитування активізував б ринок житлової нерухомості та вирівняв би ціни на житло.

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